Motion de censure contre le gouvernement: Faure (PS) et Roussel (PCF) disent non

Tournefeuille (France) (AFP)

Olivier Faure (PS) et Fabien Roussel (PCF), réunis mardi à l'occasion d'un meeting en Haute-Garonne, ont chacun rejeté la proposition de motion de censure des Insoumis contre le gouvernement pour son projet de réforme des retraites.

Mardi, le chef de file des députés insoumis Jean-Luc Mélenchon a proposé aux socialistes et communistes le dépôt d'une motion de censure commune.

"Nous ne signerons pas à ce stade une motion de censure alors que le débat n'a pas commencé", a assuré dans la soirée le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, quelques minutes avant de tenir un meeting commun à Tournefeuille, près de Toulouse, avec notamment le Secrétaire National du Parti communiste Fabien Roussel.

"Nous voulons faire dans ce débat la démonstration, y compris auprès de la majorité, que cette réforme est une réforme improvisée et qui va être la cause d'immenses régressions", a justifié M. Faure.

"A l'issue de ce débat, si le gouvernement n'entend rien, effectivement il faudra peut-être aller jusqu'à la motion de censure, mais comme achèvement d'une démonstration et non pas comme préalable", a-t-il dit.

"Nous allons démontrer que cette réforme est une réforme dangereuse, une réforme qui en vérité pose une multitude de problèmes et qui est une réforme qui n'est pas financée par les bons moyens, qui ne répond pas aux questions qui sont posées aujourd'hui aux injustices qui demeurent", a-t-il ajouté.

"Nous allons faire à la fois nos propositions et en même temps montrer en quoi ce projet ne répond à rien", a-t-il dit.

Même refus de répondre favorablement à M. Mélenchon de la part de M. Roussel.

"Nous lui avons dit que nous préférons aujourd'hui être dans la mobilisation avec les salariés pour demander le retrait de la réforme Macron", a-t-il déclaré.

"Nous ne nous projetons pas dans le travail parlementaire et nous espérons que le gouvernement va retirer son texte de loi, et qu'il ne le présentera pas au parlement", a poursuivi M. Roussel qui a appelé les Français à se mobiliser.

Pour autant, selon M. Roussel, "il sera temps d'étudier ce type de procédure si jamais le texte de loi venait au parlement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui".

MM. Faure et Roussel tenaient meeting commun mardi soir avec des responsables ou élus d'EELV, de Génération.s, de ma Gauche républicaine et socialiste, et ma Gauche démocratique et socialiste et d'Ensemble.

© 2020 AFP