Mikhaïl Michoustine, un inconnu propulsé Premier ministre par Vladimir Poutine

Vladimir Poutine a nommé un nouveau Premier ministre, mercredi 15 janvier, après la démission surprise de Dmitri Medvedev, à la tête du gouvernement depuis 2012. C’est Mikhaïl Michoustine, patron du fisc russe et illustre inconnu, sans aucun poids politique, qui lui succédera.

Publicité Lire la suite

Il était patron du fisc russe, le voilà propulsé Premier ministre du pays. Après avoir annoncé une profonde refonte des institutions russes et une réforme de la Constitution, exposées lors de son discours annuel sur l'état de la nation, le président Vladimir Poutine a proposé au poste de chef du gouvernement Mikhaïl Michoustine, à la suite de la démission surprise du Premier ministre en place depuis près de huit ans, Dmitri Medvedev.



La nomination de l'actuel directeur du Service fédéral des impôts doit être examinée et confirmée jeudi par la Douma. Une formalité, la majorité à la chambre basse du Parlement étant acquise au président russe.



Haut-fonctionnaire moscovite âgé de 53 ans, Mikhaïl Michoustine, qui partage avec Vladimir Poutine une passion pour le hockey sur glace, est peu connu du grand public.



"Une nomination surprise"



Son profil de technocrate amateur de nouvelles technologies, resté bien à l’écart des sphères politiques russes, a pris de court certains experts. "La nomination d’un obscur inconnu de second rang est une surprise, rapporte Nick Holdsworth, correspondant de France 24 en Russie. Les commentateurs avaient plutôt avancé d’autres noms, dont celui de Sergueï Sobianine, le maire de Moscou loyal au président Poutine."



Ingénieur et économiste de formation, il est présenté par les médias publics russes comme un serviteur efficace de l’État, créateur du "meilleur système de collecte des impôts du monde", selon la chaîne de télévision Rossiya-24.



Sur le site de la présidence russe, dans les comptes-rendus de ses entretiens annuels avec Vladimir Poutine, les résultats de son service et son action sont dûment salués par le chef de l’État.



"Une personne forgée dans le système"



Marié et père de trois enfants, Mikhaïl Michoustine a fait son entrée dans l'administration russe en 1998, occupé un poste de vice-ministre chargé des impôts, et exercé dans plusieurs agences gouvernementales.



Après un passage de deux ans dans le secteur privé, à la tête d'un fonds d'investissement, UFG Asset Management, il est nommé en 2010 à la tête du service des impôts avec pour mission de le moderniser en profondeur. Promoteur de la numérisation de l'économie russe, Mikhaïl Michoustine est à l’origine de la création d'une base de données centralisée censée améliorer l'efficacité de la collecte des impôts et être accessible à toutes les administrations.



"C'est une candidature inattendue, mais cela ne signifie pas qu'elle provoque un rejet. Il a une grande expérience derrière lui, s’est réjoui Ilias Oumakhanov, le vice-président du Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement. C'est une personne qui a été forgée dans le système."



Citée par l’AFP, la politologue Ekaterina Schulmann estime que Mikhaïl Michoustine "est une figure idéologiquement neutre". Lors de ses mandats présidentiels de 2000 à 2008, Vladimir Poutine avait déjà nommé à la tête du gouvernement des responsables sobres et guère connus du public – à l'instar de Mikhaïl Fradkov en 2004 – qui n'ont jamais cherché à faire de l'ombre au président russe.



L’annonce de réformes constitutionnelles majeures et le changement de gouvernement annoncés mercredi sont perçus par les analystes tout comme par les opposants comme un indice que Vladimir Poutine se penche désormais très sérieusement sur son avenir politique après la fin de son dernier mandat de président, en 2024.



Avec AFP