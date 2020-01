Biathlon: Martin Fourcade remporte le sprint de Ruhpolding et garde la tête du général

Publicité Lire la suite

Ruhpolding (Allemagne) (AFP)

Le Français Martin Fourcade a remporté jeudi le sprint de Ruhpolding et conforté sa position de leader au classement général de la Coupe du monde de biathlon, son compatriote Quentin Fillon-Maillet terminant 2e.

Le quintuple champion olympique (31 ans) a signé sa 3e victoire en 3 courses depuis le début de l'année, sa 4e de la saison et la 80e de sa carrière.

Fourcade confirme ainsi son net regain de forme qui coïncide avec l'absence pour cause de paternité du Norvégien Johannes Boe, le tenant du gros globe de cristal. Auteur d'un 10/10 au tir, le Français a devancé de 3,1 secondes Quentin Fillon-Maillet et de 12 secondes l'Allemand Benedikt Doll, eux aussi irréprochables derrière la carabine.

Il s'agit du 4e podium de l'hiver pour Fillon-Maillet.

Comme à l'accoutumée, les Bleus ont réussi un beau tir groupé avec également la présence dans le Top 10 de Simon Desthieux et de Fabien Claude, 5e ex-aequo, alors qu'Emilien Jacquelin (12e) et Antonin Guigonnat (13e) n'ont pas eu à rougir de leur course.

Au classement général de la Coupe du monde, Fourcade est ainsi suivi par deux autres Français, Desthieux (2e) et Fillon-Maillet (3e).

