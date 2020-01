REPORTAGE

Crise économique au Liban : "Les politiques ne voient pas qu'on a faim"

En pleine crise économique, les seniors sont en première ligne face à la précarité au Liban. © France 24

Texte par : Zeina ANTONIOS

La colère populaire continue de s'exprimer contre le secteur bancaire au Liban, pays englué dans une crise économique. De plus en plus précarisés, les seniors libanais constituent désormais l'une des catégories les plus vulnérables du pays. Pour palier à l'absence de l'État, de nombreuses intiatives citoyennes se mettent en place.