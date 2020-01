Dakar: Quintanilla gagne la 11e étape et revient sur Brabec au général

Publicité Lire la suite

Haradh (Arabie saoudite) (AFP)

Le motard chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna) a remporté jeudi la 11e et avant-dernière étape du Dakar-2020 entre Shubaytah et Haradh (Arabie Saoudite) et réduit de moitié de son retard sur le leader du classement général, l'Américain Ricky Brabec (Honda).

Quintanilla, déjà vainqueur de la 9e étape, a devancé l'Autrichien Matthias Walkner (KTM) de 9 secondes tout juste et l'Argentin Luciano Benavides (KTM) de 2 min 48 sec.

Au classement général, Brabec est toujours en ballotage favorable pour une première victoire dans l'épreuve, mais il ne compte plus que 13 min 56 sec d'avance sur Quintanilla contre 25 min 44 sec la veille.

Troisième après l'étape de mercredi, l'Espagnol Joan Barreda Bort (Honda) rétrograde en 5e position, derrière l'Australien Toby Price (KTM) et Walkner.

La 12e et dernière étape vendredi emmènera les concurrents d'Haradh à Qiddiya sur 477 km, dont 374 km de spéciale.

