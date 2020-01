NBA: LeBron James reste en tête des votes pour le All-Star Game

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

LeBron James, quadruple MVP de la saison régulière, accentue son avance en tête des votes pour le All-Star Game du 16 février à Chicago, devant le Slovène Luka Doncic et le Grec Giannis Antetokounmpo, selon un nouveau dépouillement publié jeudi par la NBA.

A quatre jours du "Martin Luther King Day" qui marquera la fin du scrutin ouvert au monde entier, le "King" des Lakers a recueilli 4.747.887 voix. Soit 149.564 de plus que Doncic, le prodige de Dallas 20 ans à peine, et 273.780 de plus que le "Greek Freak", désigné meilleur joueur de la Ligue la saison passée.

Non loin, l'ailier Anthony Davis est aussi au-dessus des 4,4 millions de voix, à 335.268 votes de James, son coéquipier à L.A.

A l'Ouest, Kawhi Leonard qui fait le pari de placer les Clippers sur la carte de la NBA, a recueilli 3.973.076 votes, et le meilleur marqueur de la Ligue James Harden (Houston) en comptabilise 2.934.614.

A l'Est, deux ailiers camerounais sont plébiscités: Pascal Siakam (2.433.411), champion en titre avec Toronto, et Joel Embiid (2.398.743) qui évolue à Philadelphie. Le meneur d'Atlanta Trae Young (2.066.924) et la star de Brooklyn Kyrie Irving (1.814.618) complètent ce cinq virtuel.

Virtuel, car le vote des fans pèse pour 50% dans le choix final des dix joueurs (5 par Conférence, Est et Ouest) dont les deux capitaines, qui devraient être, comme l'an passé, James et Antetokounmpo.

La liste de ces titulaires amenés à former les deux cinq de départ sera annoncé le 23 janvier à l'issue des votes des joueurs, qui comptent pour 25%, et de celui d'un panel de journalistes spécialisés, qui compte également pour 25%.

L'identité des remplaçants, choisis, eux, par les entraîneurs, sera connue plus tard, le 30 janvier.

Selon une nouvelle formule lancée en 2018, le All-Star Game oppose désormais deux équipes sans considération de l'appartenance aux conférences Ouest et Est, formées par les deux joueurs désignés capitaines grâce aux votes.

