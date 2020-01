Brésil : le secrétaire d'État à la Culture limogé après avoir paraphrasé un discours de Goebbels

Dans une vidéo diffusée jeudi soir, le secrétaire brésilien à la Culture, Roberto Alvim, reprend des propos issus d’un discours de l'ancien ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie, Joseph Goebbels.

Publicité Lire la suite

Le secrétaire d'État brésilien à la Culture de Jair Bolsonaro a été démis de ses fonctions, vendredi 17 janvier, selon les médias brésiliens, au lendemain de la diffusion d’une vidéo par ses services. Dans cette allocution d’un peu plus de six minutes, Roberto Alvim paraphrase un discours de l’ancien ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie, Joseph Goebbels.



Dans la vidéo, le secrétaire d’État à la Culture, qui vante la création d’un nouveau prix culturel, reprend des phrases très proches de celles de Joseph Goebbels : "L'art brésilien de la prochaine décennie sera héroïque et national. Il sera doté d'une grande capacité d'implication émotionnelle et sera tout aussi impératif, car il est profondément lié aux aspirations urgentes de notre peuple… Sinon il ne sera pas."



Selon le livre "Goebbels: a Biography", de Peter Longerich, l'idéalisateur de la propagande nazie avait tenu un discours similaire, remarque le quotidien O Globo : "L'art allemand de la prochaine décennie sera héroïque, fortement romantique, objectif et dépourvu de sentimentalisme, national avec un grand pathos et tout aussi impératif et contraignant… Sinon il ne sera pas."



Après une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, Roberto Alvim a qualifié les comparaisons au discours de l'ancien ministre d'Adolf Hitler de "malheureuse coïncidence rhétorique"." Il n'y a aucun problème avec cette phrase. Tout le discours a été basé sur un idéal nationaliste pour l'art brésilien et il y a une coïncidence", s'est-il défendu, disant toutefois que "la phrase en soi est parfaite".

UM BREVE ESCLARECIMENTO SOBRE MEU DISCURSO: o que a esquerda está fazendo é uma falácia de associação remota: com uma... Publiée par Roberto Alvim sur Vendredi 17 janvier 2020

La polémique ne tient pas qu’aux propos du secrétaire d’État. Dans la vidéo, l'opéra "Lohengrin" de Richard Wagner, compositeur allemand célébré par l’Allemagne nazie, peut également être entendu en fond sonore, relève O Globo.