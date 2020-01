Liban : les banques attisent la colère des clients

Les banques libanaises sont dans le viseur des clients, excédés par le manque de liquidités. Plusieurs établissements ont été saccagés. Les employés du secteur bancaire sont, eux, souvent critiqués, insultés, voire menacés.

Retraits plafonnés, transferts de fonds vers l'étranger impossibles, taux instables, files d'attente interminables... Les Libanais ne disposent plus de leur argent librement depuis le début de la contestation en octobre. Et face aux nombreuses restrictions imposées par les banques libanaises, les clients ne cachent plus leur colère.

La tension est extrême et certains manifestants s'en prennent désormais aux employés du secteur bancaire et aux établissements. "Les employés du secteur bancaire sont dans la ligne de mire des clients", rapporte Jada Chaaban, militant d'opposition.

"Nous sommes désolés de ne pas pouvoir répondre aux demandes des clients mais ils doivent nous comprendre", estime Asad Khoury, président du syndicat des employés de banques. Ce dernier a dénombré une centaine d'attaques. Destruction, saccages ou agressions d'employés ont eu lieu dans le quartier de Hamra à Beyrouth mais aussi dans le nord du pays.

Le Premier ministre sortant Saad Hariri et le chef du Parlement Nabih Berri, ont fustigé un vandalisme "inacceptable", dans des communiqués séparés. L'Association des banques du Liban a dénoncé des actes "barbares".

Officiellement, la monnaie libanaise, indexée au billet vert depuis 1997, garde le même taux fixe de 1 500 livres pour un dollar. Mais, dans les bureaux de change, elle a perdu près de la moitié de sa valeur, grimpant parfois jusqu'à 2 500 livres pour un dollar.

Les épargnants accusent les banques de prendre leur argent en otage, tout en ayant permis aux politiciens et aux hauts fonctionnaires d'effectuer des transferts à l'étranger. La Banque centrale a annoncé qu'elle enquêtait sur des fuites de capitaux. Elle a aussi indiqué qu'elle voulait unifier et apporter une "couverture légale" aux restrictions draconiennes des banques.