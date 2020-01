Allemagne: triplé de Haaland pour sa première avec Dortmund

Publicité Lire la suite

Augsbourg (Allemagne) (AFP)

Erling Haaland, la recrue star de 19 ans de Dortmund au mercato d'hiver, a signé son entrée en Bundesliga en réussissant un triplé samedi, lors de la victoire du Borussia 5-3 à Augsbourg.

Le jeune Norvégien, entré en jeu à la 56e minute alors que le Borussia était mené 3-1, a marqué trois fois en exactement 20 minutes (59e, 70e, 79e).

Sous le maillot du RB Salzbourg, il avait ébloui l'Europe cet automne en accumulant les exploits en Ligue des champions. Auteur de huit buts dans la phase de poule (deuxième réalisateur derrière Lewandowski, 10 buts), il est aussi devenu en septembre à 19 ans et 58 jours le troisième plus jeune auteur d'un triplé (contre Genk) dans la compétition reine. Seules les stars Raul et Wayne Rooney avaient réussi cet exploit encore plus jeunes. Il est aussi le premier joueur de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matches de C1.

Cette victoire permet à Dortmund, futur adversaire du Paris SG en Ligue des champions, d'occuper provisoirement la quatrième place de la Bundesliga avec 33 points, à quatre unités du leader Leipzig qui peut cependant creuser les écarts ce samedi en recevant le promu Union Berlin (18h30).

Juste avant le match, le directeur sportif du Borussia Michael Zorc avait loué les qualités de sa recrue de 20 millions d'euros, tout en soulignant qu'il n'était encore qu'un espoir: "C'est un diamant brut mais il doit encore progresser, a dit Zorc, c'est un joueur encore jeune et je mets en garde contre toute attente démesurée, mais il nous apporte de la robustesse et il a une incroyable mentalité".

Alors que Haaland était convoité par d'autres équipes, dont le RB Leipzig, Zorc a raconté que Dortmund lui avait dit pour le convaincre: "Nous allons faire de toi un joueur complet".

© 2020 AFP