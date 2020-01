MMA: l'opération redémption de Conor McGregor

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

La star des arts martiaux mixtes Conor McGregor, sorti de sa retraite 15 mois après sa défaite contre Khabib Nurmagomedov suivie d'une mémorable bagarre générale, entame une opération rédemption dans l'octogone et même en dehors, contre l'expérimenté Donald Cerrone, samedi à Las Vegas.

McGregor a changé. C'est lui qui le dit. Mercredi en conférence de presse d'avant-combat qui aura lieu à la T-Mobile Arena, l'Irlandais de 31 ans est apparu à la fois serein, confiant et respectueux de son adversaire. Fini le "trash-talk" qui a autant fait sa réputation que son crochet du gauche.

"Il est difficile de ne pas respecter Donald", a-t-il dit à propos de l'Américain de 36 ans, qui disputera face à lui son 50e combat (36 victoires, 13 défaites) et détient le record du nombre de K.O. (20) en UFC, où les victoires se gagnent souvent par soumission et sur décision.

Cerrone semble toutefois sur le déclin, au regard de ses deux dernières défaites l'an passé face à Tony Ferguson et Justin Gaethje.

"Je l'aime beaucoup. C'est un bon gars, un bon combattant, il a du répondant. Mais je peux lire Donald comme un livre pour enfants. Je connais ses coups et je sais ce qu'il planifie. J'ai l'avantage de la vitesse, je suis bien préparé, il n'y a personne qui puisse me toucher", a ajouté "The Notorious", impeccable dans son costume de gentleman.

- "J'ai fait des erreurs" -

Bien que sa dernière victoire, la 21e en 25 affrontements, remonte à novembre 2016, McGregor est le favori pour beaucoup de spécialistes, à la condition que le combat se joue debout et soit rapide.

Pour l'ancien détenteur des ceintures UFC chez les plumes et légers, les trois dernières années ont été celles d'échecs et frasques successifs, entre la défaite en boxe anglaise face à l'intouchable Floyd Mayweather et celle subie en octogone face au Russe Nurmagomedov, dont il avait insulté la femme et raillé la foi musulmane.

Il a aussi rendu des comptes à la justice américaine après deux agressions et il reste visé par deux enquêtes pour agression sexuelle en Irlande, selon le New York Times.

"J'ai fait des erreurs. Et j'ai été assez homme pour les admettre et les corriger. Je suis plus mature et plus expérimenté. Ces choses vécues m'ont aidé à m'améliorer en tant qu'homme", a assuré celui qui jure ne pas avoir bu une goutte d'alcool depuis quatre mois.

"Mais si vous interrogez ma famille, mes proches, ils vous diront que je ne suis pas si différent. Je suis toujours ce jeune homme passionné qui cherche à décrocher la lune. Je suis juste probablement plus concentré et plus vigilant", a-t-il ajouté.

Soit. Mais il faudra qu'il retrouve surtout de sa superbe dans l'octogone, pour continuer à y écrire son histoire.

© 2020 AFP