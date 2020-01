Rugby: Clermont peut espérer recevoir en quart, comme le Racing et Toulouse

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Clermont s'est ouvert la voie, samedi chez les Harlequins (26-19), à un quart de finale à domicile, mais Toulouse et le Racing 92, déjà qualifiés, peuvent lui voler cet avantage dimanche lors des dernières rencontres de la 6e journée de Coupe d'Europe.

Ce dernier tour de poule a comme un goût de Crunch. A deux semaines du France-Angleterre en première journée du Tournoi des six nations le 2 février, cinq rencontres opposent ce week-end clubs français et anglais.

Samedi, Clermont a sauvé l'honneur du Top 14 en s'imposant en banlieue de Londres, alors que Lyon a craqué à domicile face à Northampton à Lyon (36-24) et que La Rochelle a laissé son infime espoir de qualification s'envoler à Exeter (33-14).

La province irlandaise de l'Ulster (21 pts) s'est elle qualifiée, en coulant Bath samedi (22-15), alors qu'il reste deux tickets à valider dimanche.

Chez des Harlequins éliminés, l'ASM (1er poule 3) a souffert mais a su préserver l'essentiel: la victoire, qui lui permet de comptabiliser 24 points et espérer recevoir au prochain tour.

Après les matches de samedi, seuls les Irlandais du Leinster, victorieux à Trévise (18-0), et les Anglais d'Exeter ont un meilleur total avec respectivement 28 et 27 points et sont donc assurés de jouer à domicile en quart.

Comme Clermont (24 pts, +91), le Racing et Toulouse peuvent aussi y croire. Dimanche, le Racing (1er poule 4, 22 pts, +71) ira chez les Saracens (2e, 14 pts), tenants du titre désireux de se qualifier et d'éclaircir une saison noire après une pénalité de 35 points en championnat et une rétrogradation en fin de saison pour non-respect du salary-cap (14h00), et Toulouse (1er poule 5, 22 pts, +56) accueillera à 16h15 Gloucester (2e, 14 pts).

Le classement des huit équipes qualifiées définira les affiches des quarts: le premier (Leinster) accueillera le huitième, le deuxième accueillera le septième, le troisième le sixième et le quatrième le cinquième.

Par exemple, si Toulouse gagne dimanche et que le Racing perd, Clermont accueillera à Michelin les Franciliens. Mais si Toulouse et le Racing gagnent, c'est l'ASM qui se déplacera... dans l'Arena des Ciel et Blanc.

Par ailleurs, les deux premières équipes (le Leinster et une autre à déterminer), sont assurées de recevoir également en demi-finale, en cas bien sûr de victoire en quart.

Des quarts que ne verront pas La Rochelle (3e poule 2, 10 pts) ni Lyon (3e poule 1, 7 pts), éliminé avant la rencontre et qui reste en phase d'apprentissage en Europe avec cinq défaites pour une victoire, contre les Italiens de Trévise.

