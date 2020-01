Sortie mouvementée de Macron au théâtre : Taha Bouhafs libéré, information judiciaire ouverte

Après 24 heures baladé de commissariat en commissariat, de cellule en cellule et après un passage devant la juge d'instruction qui ne m'a pas, comme le demandait le parquet, mis en examen, me voilà libre.



Merci à vous toutes et tous pour votre mobilisation ❤️



📸 LouizArt pic.twitter.com/DcMILGudw5