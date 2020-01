Foot européen : Liverpool intouchable, le Real et le Barça main dans la main

En Premier League, Liverpool file plus que jamais vers le titre après un nouveau succès, face à Manchester United (2-0). Du côté de la Liga, le Real Madrid et le Barça continuent de faire la course en tête, tandis que la Juve, en Italie, s'offre une petite marge sur ses poursuivants. Voici le bilan du week-end.

• Premier League : Liverpool mate Manchester United et s'échappe un peu plus encore

Le spectre de la malédiction s'éloigne un peu plus chaque jour. Victorieux du "derby d'Angleterre" face à Manchester United (2-0), les Reds disposent désormais d'un matelas historique en tête du championnat. Grâce au match nul de Manchester City à Crystal Palace (2-2), ils comptent 16 points d'avance sur leur rival avec un match en retard.

Dans la course pour la Ligue des champions, City fait paradoxalement une bonne affaire, puisque Leicester, troisième, et Chelsea, quatrième, ont été tous les deux battus. Les Foxes ont laissé filer trois points à Burnley (2-1) tandis que les Blues ont rompu à Newcastle (1-0). Arsenal, de son côté, reste englué dans le ventre mou du classement, après un nouveau nul, face à Sheffield United (1-1).

• Liga : dans la douleur, le Real et le Barça assurent l'essentiel

Pas de changement en tête de la Liga, où le Real Madrid et le FC Barcelone continuent de se partager le trône. Les Merengue ont eu toutes les peines du monde à dominer le FC Séville (2-1), tandis que le Barça a arraché un succès lui aussi crucial, dans le dernier quart d'heure, face à Grenade (1-0).

Les deux clubs phares du football espagnol profitent donc pleinement du faux pas de l'Atletico à Eibar (2-0) et comptent désormais une marge de huit points sur le troisième prétendant au titre. À noter également la déroute du FC Valence à Majorque (4-1). Le club ché, qui aurait pu pointer à une petite longueur du podium en cas de victoire, recule à la septième place.



• Serie A : coup d'arrêt pour l'Inter, la Juve en profite

Début d'année compliqué pour l'Inter Milan dans la course au Scudetto. Accrochés à Lecce (1-1), les Intéristes ont enchaîné une deuxième rencontre sans victoire, et la Juventus ne s'est pas privée pour en profiter au maximum. Victorieuse de Parme (2-1), la Vieille Dame compte désormais quatre points d'avance et réalise le premier "break" de cette saison.

L'Inter, contraint de regarder avec insistance dans ses propres rétroviseurs, puisque la Lazio Rome se fait de plus en plus menaçante. Les hommes de Simone Inzaghi ont cartonné face à la Sampdoria (5-1) et signent un onzième succès de rang. Suffisant pour les replacer dans la course, à deux petits points du dauphin.

• Bundesliga : les cadors ont bien digéré les fêtes

Retour aux affaires sans grande surprise en Bundelsiga, où tous les prétendants à l'Europe ont repris sur un rythme effrené. Six des sept premiers au classement se sont imposés, le Borussia M'Gladbach, troisième, réalisant la seule mauvaise opération du week-end face à Schalke 04, cinquième (2-0).

Pas de changement majeur, donc, au classement du championnat allemand. Le RB Leipzig, leader, conserve quatre points d'avance sur le Bayern Munich, après leurs succès respectifs contre l'Union Berlin (3-1) et le Hertha Berlin (0-4).



Pas de rencontres de Ligue 1 le week-end dernier, puisque la fenêtre était consacrée aux 16e de finale de la Coupe de France.