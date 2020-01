Electro: Asia Argento complète le casting fou de The Penelopes

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le projet de The Penelopes prend forme: après un titre avec Isabelle Adjani, un nouveau morceau avec Asia Argento sort ce vendredi, préfigurant un album au printemps où le duo électro français fait chanter les actrices.

Quand "Meet Me By The Gates", avec la star de "L'été meurtrier", a été mis en ligne le 25 octobre, on flairait le concept. Axel Basquiat, moitié de The Penelopes, met fin au suspense pour l'AFP: "Il y aura un autre morceau avec Virginie Ledoyen et on sortira le disque en juin, après le festival de Cannes, il y aura d'autres surprises, (...) que des actrices, de belles personnalités, des femmes fortes...".

Son complice Vincent Trémel finit la phrase: "... Que des femmes, ce n'était pas forcément voulu, mais on s'est aperçus qu'on adorait travailler avec des chanteuses, avec la voix d'Axel qui contrebalance celles des actrices. Il y aura une dizaine de titres."

Si Isabelle Adjani a été contactée par mail, le lien est plus direct entre l'actrice italienne et les deux amis originaires de Stains (banlieue parisienne) aujourd'hui établis à Londres. "J'avais acheté un vinyle, leur +cover+ (reprise) d'+Alice+ de Sisters of mercy, en 2005, à l'époque il n'y avait même pas Twitter, Instagram, je les ai contactés par Myspace (rires)", raconte-t-elle à l'AFP en français, assise entre les deux comparses au look dandy étudié.

- "Après le suicide de mon +partner+" -

"Tu le jouais (elle est DJ à ses heures) à New-York, Londres, nous on était des petits bébés (dans la musique), on hallucinait", rebondit Axel.

En 2014, elle les embarque dans l'aventure de son film "L'incomprise", sélection Un Certain Regard à Cannes. Ils y incarnent à l'écran le groupe préféré de la jeune héroïne et signent des titres de la B.O. "Asia nous a mis le pied à l'étrier pour la musique à l'image", souffle Vincent.

L'idée de chanter ensemble sur disque s'est donc enfin concrétisée avec cette reprise de "Dream Baby Dream" du groupe Suicide, où les voix d'Axel - crooner - et Asia - grave puis enfantine - s'entremêlent, sur un tempo deux fois plus lent que l'original.

"Ce morceau est arrivé après le suicide de mon +partner+ (Anthony Bourdain, qui était chef cuisinier à succès et animateur télé), et c'est une chanson de Suicide... Ça m'a libérée, élevée, aidée dans un mauvais moment. Maintenant, j'ai tourné la page, même si la douleur est toujours là, dedans", décrit-elle.

- "Les voix dans ma tête" -

Outre la mort de son compagnon, la vie d'Asia Argento a été chaotique ces dernières années. Figure de proue du mouvement #MeToo après avoir accusé Harvey Weinstein de viol, elle fut à son tour accusée d'agression sexuelle sur Jimmy Bennett acteur et musicien alors âgé de 17 ans.

Elle n'a pas voulu y revenir: "Tout ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit. Ce mec-là (Weinstein), il est très dangereux, je ne veux pas parler avant la fin du procès, j'espère que ça finira avec la justice pour toutes les femmes agressées par ce mec. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui m'est arrivé (affaire Bennett), je pense que c'est lié à ce mec, je me tais, après je parlerai".

Elle préfère retenir l'aspect thérapie de la musique: "la mienne, celles des autres, ça m'aide, ça enlève les pensées, les voix dans ma tête, la musique, c'est ma copine".

Le titre fut enregistré à Rome chez elle, dans sa chambre, la pièce où le son était le meilleur dixit Axel. De quoi donner des idées à l'actrice-chanteuse. "J'ai enregistré un nouveau disque à moi, dans ma chambre, qui sortira bientôt. J'en avais besoin pour ne pas rester là à lire des livres sur des serial killers, boire des bières et fumer des cigarettes".

