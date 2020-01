Le nouveau gouvernement libanais dévoilé

Après de longues tractations, le nouveau gouvernement libanais a été dévoilé mardi par le Premier ministre Hassan Diab. Il est composé de vingt ministres.

Après plus d'un mois de tractations politiques, le nouveau gouvernement libanais a finalement été annoncé, mardi soir 21 janvier, après le passage du Premier ministre Hassan Diab au palais présidentiel. Il est composé de vingt ministres.

Le pays n'avait plus de gouvernement de plein exercice depuis que Saad Hariri avait démissionné, en octobre dernier, sous la pression de manifestations inédites contre la corruption des élites et leur incapacité à sortir le Liban d'une crise financière et économique sans précédent depuis la guerre civile de 1975-1990.



Hassan Diab, professeur d'ingénierie et ancien ministre de l'Education, avait été désigné avant Noël. Mais l'annonce de la composition de son gouvernement a tardé, le Hezbollah et ses alliés politiques ne réussissant pas à s'entendre sur l'attribution des ministères.



La contestation n'a pas faibli, et près de 400 personnes ont été blessées dans des affrontements entre manifestants et forces de sécurité qui ont embrasé le centre de Beyrouth dans la nuit de samedi à dimanche.

La chute de la livre libanaise et l'encadrement des retraits bancaires, conjugués à une forte inflation et à la progression du chômage, pèsent sur la vie quotidienne des Libanais.

