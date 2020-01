Tempête Gloria : trois morts en Espagne, la pluie redouble dans les Pyrénées-Orientales

🌨️ Neige et pluies fortes sur le Roussillon 🌧️



Un épisode de fortes précipitations se met en place sur le Roussillon et l'est de la chaîne des Pyrénées aujourd'hui. Cet épisode actif correspond à des débordements sur notre pays de la tempête #Gloria.



▶️ https://t.co/aVJkoXsNAL pic.twitter.com/p6qwawmSHE