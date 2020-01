Pour la dernière finale de la Coupe de la Ligue, une affiche de rêve PSG-Lyon

En l'emportant mercredi à Reims en demi-finale de la coupe de la Ligue (0-3), le PSG rejoint l'Olympique lyonnais pour ce qui constituera la dernière finale de cette compétition sous sa forme actuelle.

PSG-Lyon. Le champion des années 2010 contre le champion des années 2000. C'est donc l'affiche de la dernière finale de la coupe de la Ligue, qui se jouera la 4 avril 2020. Les hommes de Thomas Tuchel ont composté leur ticket en s'imposant facilement mercredi 22 janvier contre Reims au stade Auguste-Delaune (0-3).

Direction la FINALE de la @CoupeLigueBKT ! 🏆✅



Un #SDRPSG qui se termine sur le score de 3⃣ buts à 0⃣ ! 👏



🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/Ehi4oAyzj8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 22, 2020

Une tête de Marquinhos sur corner (9e), un but contre leur camp des Rémois (31e) et un ballon repris de près par le jeune Kouassi (78e), encore sur des coups de pied arrêtés, ont ouvert les portes de la finale à la bande de Neymar et Mbappé, titularisés en Champagne et toujours en course pour un premier triplé national sous l'ère Tuchel.

Lyon de retour en finale, six ans après

La veille, au bout du suspense, Lyon s'était imposé en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Lille en gagnant la série de tirs au but au Groupama stadium (2-2, 4-3 t.a.b).

Les Lyonnais retrouveront le Stade de France six ans après leur dernière finale, en Coupe de la Ligue déjà. Une finale perdue à l'époque contre... le Paris Saint-Germain. Comme un air de revanche ?