À Jérusalem, Yad Vashem préserve la mémoire des victimes de la Shoah

Plus d'un million de victimes restent inconnues et Yad Vashem poursuit ses recherches dans les archives disponibles pour compléter sa base de données.

Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, s'apprête à accueillir, jeudi, près d'une quarantaine de leaders du monde entier pour commémorer le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz, où plus d'un million de juifs ont été assassinés.

Le mémorial Yad Vashem, créé en 1953, a pour principal objectif de perpétuer le souvenir du génocide du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Six millions d'entre eux ont été tués, principalement en Europe.

Ils sont désormais immortalisés par des sculptures miniatures au musée de Yad Vashem. Surplombant les alentours de Jérusalem, ce musée, entre modernité et Histoire, préserve la mémoire des victimes de l'Holocauste.

"Ce sujet est toujours central dans le monde. […] Il y a environ un million de personnes qui visitent notre musée chaque année. La majorité viennent de l'étranger. Ils n'ont pas forcément de lien, à travers leur famille, avec l'Holocauste. Je pense que beaucoup de gens ont compris que si l'on veut comprendre Israël, il faut comprendre l'Holocauste", raconte Dr Robert Rozett, historien à Yad Vashem.

Mais Yad Vashem est bien plus qu'un musée, c'est un mémorial et également un centre de recherche, une école internationale, des archives avec des millions de documents, une bibliothèque de 170 000 livres... L'institution a réussi à rassembler dans ses rangées des informations sur 4,8 des six millions de juifs tués.