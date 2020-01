En direct : la cérémonie à Jérusalem pour commémorer la libération d'Auschwitz

Des dizaines de dirigeants mondiaux se réunissent jeudi à Jérusalem pour une cérémonie marquant le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, sur fond de regain d'antisémitisme en Europe etaux Etats-Unis.

Publicité Lire la suite

Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, Mike Pence, le vice-président américain, le prince Charles : Israël accueille jeudi 23 janvier une quarantaine de dirigeants pour marquer le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz (en Pologne) par l'Armée Rouge et faire front commun contre l'antisémitisme. Une cérémonie est organisée à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem.

Le président polonais sera toutefois absent, alors qu'un différend oppose la Pologne et Israël sur les accusations de

complicité de certains Polonais au cours de la Shoah. La Pologne tiendra sa propre journée commémorative le 27

janvier, au mémorial d'Auschwitz, site où plus d'un million de personnes, essentiellement des Juifs, ont été tuées.

Six millions de Juifs ont été exterminés par les nazis lors de la Seconde Guerre Mondiale.