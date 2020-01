La Bourse de Paris s'ancre à l'équilibre en attendant la BCE et des nouvelles du virus (-0,02%)

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Bourse de Paris s'ancrait à l'équilibre (-0,02%) jeudi à la mi-journée, les investisseurs limitant les mouvements dans l'attente de nouvelles du virus en Chine et de l'issue d'une réunion de la Banque centrale européenne.

A 13H29 (08H22 GMT), l'indice CAC 40 perdait 1,23 point à 6.009,75 points. La veille, il avait fini en baisse de 0,58%.

La cote parisienne a ouvert légèrement dans le rouge avant de venir s'installer à l'équilibre.

Wall Street se préparait de son côté à ouvrir sans grand mouvement non plus. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average refluait de 0,10%, celui de l'indice élargi S&P 500 de 0,03% et celui du Nasdaq, à forte coloration technologique de 0,02%.

"Les craintes quant au virus chinois, dont le bilan a été revu en hausse à 17 morts, commencent à être prises au sérieux par les investisseurs et constituent le sujet principal pour les marchés financiers", a résumé Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance.

Après avoir maltraité les Bourses asiatiques, le coronavirus chinois "contribue également à faire baisser le pétrole" et met encore sous pression les groupes du luxe, "dans la crainte d'un net recul des échanges si la Chine multiplie les mesures pour contenir la propagation du virus", a également souligné Tangi Le Liboux, un stratégiste du courtier Aurel BGC.

Une deuxième ville de Chine devait être placée en quarantaine de facto jeudi, dans le but d'enrayer l'épidémie lié à un nouveau coronavirus qui a déjà entraîné une mesure similaire dans la métropole de Wuhan (centre).

- Bond de STMicroelectronics -

Les grandes Bourses d'Asie ont sévèrement rechuté jeudi après cette première mesure drastique qui vise à stopper ce nouveau virus, ressemblant au SRAS qui a déjà fait 17 morts en Chine, contaminé des centaines de personnes et atteint jusqu'aux États-Unis, où un malade a été identifié.

Les investisseurs étaient aussi dans l'attente d'une réunion de la BCE qui ne devait pas être l'occasion de nouvelles mesures monétaires, mais l’institution devrait livrer des indices sur la remise à plat de sa stratégie, grand chantier de l'année, et atténuer son pessimisme sur les risques économiques. De fait, l'institution a laissé ses taux directeurs au plus bas jeudi midi.

Sur le terrain des valeurs, STMicroelectronics prenait la tête de l'indice avec un bond de 8% à 27,39 euros, les investisseurs saluant le redressant au dernier trimestre qui dépasse leurs prévisions, et mettant de côté la performance difficile sur l'ensemble de l'exercice 2019 qui était attendue.

Le luxe était à nouveau affecté par les dernières informations sur la propagation du virus venu de Chine. LVMH perdait 1,25% à 418,15 euros, Kering 2,45% à 577,70 euros et Hermès 0,65% à 706,60 euros.

Le secteur pétrolier était aussi fragilisé par le recul des cours du brut, au plus bas depuis décembre, à l'instar de TechnipFMC (-1,43% à 16,86 euros) et Total (-0,39% à 47,62 euros).

Renault était pénalisé (-4,04% à 37,38 euros) par l'abaissement de sa recommandation à "vendre" par Citi.

© 2020 AFP