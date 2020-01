Jean-Paul Gaultier fait ses adieux aux podiums avec une folle soirée

Après cinquante ans de carrière, l'enfant terrible de la mode Jean-Paul Gaultier a tiré sa révérence avec un dernier défilé haute-couture mercredi soir.

Publicité Lire la suite

L'enfant terrible de la mode, Jean Paul Gaultier, a fêté en grandes pompes ses cinquante ans de carrière avec un dernier défilé haute-couture organisé, mercredi 22 janvier, au prestigieux Théâtre du Châtelet.

Celui qui est devenu l'un des symboles du luxe français a convié ses amis pour cette soirée exceptionnelle. La pin-up américaine Dita Von Teese, l'actrice espagnole Rossy de Palma ou encore la chanteuse française Mylène Farmer ont participé à ce défilé.

Âgé de 67 ans, le créateur français, qui avait fait ses débuts notamment auprès de Pierre Cardin, est une figure incontournable dans le monde de la couture, connu pour avoir bousculé les codes vestimentaires dans les années 1980 au point d'être qualifié d'iconoclaste.

Il est notamment l'auteur de créations devenues cultes comme le bustier à bonnets coniques porté par Madonna, ou son célèbre pull marin et ses marinières, un souvenir de sa grand-mère "qui l'habillait en bleu".

Voici le passage de Mylène Farmer à l’occasion du dernier défilé de Jean-Paul Gaultier : la classe à l’état pur.

👉🏼 Vivez l’événement en direct en cliquant sur le lien suivant : https://t.co/8bXq7IraO0 #JeanPaulGaultier #MylèneFarmer pic.twitter.com/MPPVnBmqG7 — Mylène Farmer France (@mylenefarmerFR) January 22, 2020

"L'enfant terrible de la mode"

Dans les années 1980, il passe une petite annonce dans le journal Libération : "Créateur non conforme cherche mannequins atypiques. Gueules cassées ne pas s'abstenir". Il crée ainsi la révolution en étant l'un des premiers à faire défiler des mannequins seniors et des femmes en surpoids ou tatouées.

Lors de la Semaine de la mode à Paris en juillet 2014, il invite à défiler la drag queen barbue Conchita Wurst, gagnante de l'Eurovision, ainsi qu'une femme enceinte dans une robe de mariée.

"Dès votre première collection en 1976, vous avez remis en cause les critères du goût et du mauvais goût. Vous avez choqué, dérangé et agacé en vous amusant à brouiller les pistes avec une garde-robe ambivalente et interchangeable", lui lançait Pierre Cardin en 2001 en lui remettant la Légion d'honneur.

Fils de comptable, Jean Paul Gaultier a grandi à Arcueil (Val-de-Marne), près de Paris, et a été initié tout petit à la couture par sa grand-mère, esthéticienne. Dès 1984, alors qu'il crée des jupes pour hommes, il défend son projet, arguant qu'"un homme ne porte pas sa masculinité sur ses vêtements, sa virilité est dans sa tête".

Considéré dans le passé comme "l'enfant terrible de la mode", son nom est devenu une vitrine du luxe français, grâce notamment à sa ligne de parfums lancée en 1991.

Jean Paul Gaultier, le dernier défilé. « C’est pas la mort »,

il nous a dit toute la soirée. Et avec quelle gaieté ! pic.twitter.com/9XJov5AaGc — Sophie Fontanel (@SophieFontanel) January 22, 2020

Coup de jeune pour Hermès

Son arrivée, en 2003, chez Hermès, jusque-là temple officiel du luxe classique et discret, bouscule le milieu de la mode. Jean-Paul Gaultier réussit à lui donner un sérieux coup de jeune en apportant fantaisie et fraîcheur, tout en restant dans ses codes. Il a vendu sa maison au groupe catalan Puig en 2011 et a arrêté les collections de prêt-à-porter en 2015.

En 2018, il annonçait renoncer à la fourrure, un "geste fort", salué alors par les associations pour la protection des animaux.

"Il faut recycler les vêtements, ce que j'ai fait depuis mes débuts. Dans ma première collection, j'ai recyclé des vieux jeans, des trucs en camouflage, je les ai coupés dans tous les sens. Je trouve qu'avec la fourrure, on peut faire la même chose", disait celui qui avait raconté son parcours dans une revue haute en couleurs l'an dernier aux Folies Bergère.

Avec AFP