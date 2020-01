Six Nations: Thomas Ramos principal absent de la liste resserrée des 28 du XV de France

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

L'arrière Thomas Ramos est le principal absent de la liste resserrée de 28 joueurs, qui compte sept néophytes, annoncée jeudi par le XV de France du nouveau sélectionneur Fabien Galthié à dix jours du premier match du Tournoi des six nations contre l'Angleterre.

Réuni à Nice en groupe élargi de 42 joueurs, le XV de France a comme prévu libéré 14 joueurs qui vont pouvoir jouer avec leur club ce week-end avant de revenir dès dimanche pour suivre la préparation du Tournoi.

Après avoir ouvert le groupe élargi de 42 joueurs à des jeunes prometteurs, Fabien Galthié a resserré le groupe de 28 sur une ossature plus expérimentée.

En plus du nouveau capitaine Charles Ollivon (26 ans, 11 sélections), le joueur le plus capé Gaël Fickou (51 sélections) et le plus âgé Bernard Le Roux (30 ans) restent sans surprise à Nice pour encadrer la nouvelle équipe.

Caution beau jeu, Antoine Dupont, Romain Ntamack pour la charnière, le centre Virimi Vakatawa et l'ailier Damian Penaud vont aussi pouvoir se concentrer totalement sur le Tournoi, à dix jours du Crunch face aux Anglais.

Le retour de Ramos est en revanche une excellente nouvelle pour le Stade Toulousain, qui pourrait le titulariser à l'ouverture dimanche contre le leader de Top 14 Bordeaux en l'absence de Ntamack et de l'ouvreur australien Zack Holmes, suspendu.

Parmi les 14 qui quittent le groupe provisoirement figurent notamment l'ouvreur de Toulon Louis Carbonel (20 ans) et les Bordelais sans sélections Maxime Lucu (26 ans) et Cameron Woki.

Les 28 qui resteront avec le XV de France à Nice ce week-end en vue de France-Angleterre:

Premières lignes: , Cyril Baille (Stade Toulousain, 26 ans, 17 sélections), Demba Bamba (Lyon, 21 ans, 7 sélections), Camille Chat (Racing 92, 24 ans, 26 sélections), Mohamed Haouas (Montpellier, 25 ans, sans sélection), Julien Marchand (Stade Toulousain, 24 ans, 2 sélections), Jefferson Poirot (Bordeaux-Bègles, 27 ans, 33 sélections)

Deuxièmes lignes: Bernard Le Roux (Racing 92, 30 ans, 37 sélections), Boris Palu (Racing 92, 23 ans, sans sélection), Romain Taofifenua (Toulon, 29 ans, 14 sélections), Paul Willemse (Montpellier, 27 ans, 3 sélections)

Troisièmes lignes: Grégory Alldritt (La Rochelle, 22 ans, 11 sélections), Dylan Cretin (Lyon, 22 ans, sans sélection), François Cros (Stade Toulousain, 25 ans, 2 sélections), Alexandre Fischer (Clermont, 21 ans, 0 sélection), Sekou Macalou (Stade Français, 24 ans, 1 sélection), Charles Ollivon (cap, Toulon, 26 ans, 11 sélections)

Demis de mêlée: Antoine Dupont (Stade Toulousain, 23 ans, 20 sélections), Baptiste Serin (Toulon, 25 ans, 33 sélections)

Demis d'ouverture: Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles, 21 ans, 1 sélection), Romain Ntamack (Stade Toulousain, 20 ans, 12 sélections)

Centres: Gaël Fickou (Stade Français, 25 ans, 51 sélections), Virimi Vakatawa (Racing 92, 27 ans, 21 sélections), Arthur Vincent (Montpellier, 20 ans, sans sélection)

Ailiers: Gabriel Ngandebe (Montpellier, 22 ans, sans sélection), Damian Penaud (Clermont, 23 ans, 16 sélections), Vincent Rattez (La Rochelle, 27 ans, 3 sélections), Teddy Thomas (Racing 92, 26 ans, 16 sélections)

Arrières: Anthony Bouthier (Montpellier, 27 ans, sans sélection),

© 2020 AFP