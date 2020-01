De Montfermeil à Hollywood, dans les pas de Ladj Ly et des "Misérables"

Profitant de l’intérêt suscité par le film "Les Misérables" de Ladj Ly, une délégation de Montfermeil, constituée de jeunes aspirants footballeurs et cinéastes, voudrait aussi être du voyage, pour rencontrer Spike Lee et les joueurs du Los Angeles Football Club. Leur projet se nomme "de Montfermeil à Hollywood".

La réalité s’est inscrite dans le film de Ladj Ly, elle veut maintenant s’inviter à Hollywood. Quand la sélection du film "Les Misérables" de Ladj Ly par l’académie des Oscars a été annoncée le 13 janvier, cette ascension d’un cinéaste issu de Montfermeil a fait jaillir l’idée qu’une délégation de la ville prenne elle aussi l’avion, et aille à Hollywood parler de football, de films, d’initiatives et de difficultés. Ils ont lancé le 20 janvier une campagne de financement participatif, et comptent voyager du 7 au 17 février prochain, au moment de la cérémonie des Oscars, prévue le 9 février.

La délégation est parrainée par Ladj Ly lui-même, enfant de de la cité des Bosquets, à Clichy-Montfermeil, ancien joueur du Football club de Montfermeil et cinéaste autodidacte – sa passion pour le foot ouvre d’ailleurs la première séquence des "Misérables", filmant la joyeuse fureur qui éclate lors de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de football en 2018. La suite du long-métrage est inspirée d’un fait réel, la violente interpellation d’un jeune homme le 14 octobre 2008 dans la cité des Bosquets, où Ladj Ly réside encore.

À présent que les projecteurs de Hollywood sont braqués sur les habitants de Montfermeil, autant s’y présenter en chair et en os : l’idée défendue par Krimo Mediene, chargé des projets et des partenariats pour le Football club de Montfermeil, a fait mouche auprès du millier d'adhérents que compte le club. Une quarantaine d’habitants de la cité seront du voyage. "On veut profiter d’un peu de la lumière des ‘Misérables’, on y va en tant qu’ambassadeur de nos actions", explique Krimo Mediene, joint par France 24.

La délégation comptera des jeunes footballeurs, une photographe, des jeunes femmes du Kourtrajmeufs – en référence à Kourtrajmé, le collectif bien connu pour avoir révélé l’animateur Mouloud Achour, le photographe JR et le cinéaste Ladj Ly. Le collectif a donné son nom à une école de cinéma créée en 2018 dans la cité. La délégation veut brasser autant les questions de football féminin que de pauvreté, de mixité que de cinéma, et participer à des entraînements sportifs.

"On a rendez-vous avec Spike Lee [président du jury du festival de Cannes cette année, NDLR], on va visiter le département cinéma de l’Université UCLA, on va rencontrer des clubs calforniens comme le Los Angeles FC ou le Venice Beach Football Club…", s’enthousiasme Krimo Mediene. "Surtout, on veut s’inscrire sur du long-terme, ne plus s'épuiser dans des projets qui durent une semaine ou trois mois, trouver des financements et des jumelages qui durent. Au-delà du sport, on est très actif socialement, on a des solutions à apporter et on veut en parler."

Que vont-ils chercher à Hollywood, qu’ils ne trouvent pas en France ? "Des partenariats inspirants", réplique Krimo Mediene. "Ce n’est pas plus facile aux États-Unis qu’en France, mais la culture est différente : il y a de la curiosité réciproque, ça crée une émulation ! Les Américains qui ont vu le film ont très envie de nous rencontrer. Ça permet de prendre de la distance, de regarder Montfermeil autrement, de mettre le doigt sur des solutions. C’est inspirant pour nous, Français."

Le voyage, s'il trouve son financement, sera filmé par le documentariste Olivier Boucreux, dans une mise en abîme du film de Ladj Ly. Une fois approchées les étoiles de Hollywood, la délégation reviendra à Montfermeil avec de nouveaux rêves et un carnet rempli de contacts.