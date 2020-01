"Dehors les Américains !" : les partisans de Moqtada al-Sadr se mobilisent vendredi à Bagdad

Les sympathisans de Moqtada al-Sadr manifestent vendredi à Bagdad pour demander l'expulsion des troupes américaines d'Irak. Le leader chiite a appelé à "une manifestation pacifique d'un million de personnes contre la présence américaine".

Aux premières heures du jour, vendredi 24 janvier, "une marée humaine" a déjà envahi Bagdad, rapporte Cyril Payen, envoyé spécial de France 24 en Irak. Entre les checkpoints érigés pour assurer la sécurité, les partisans de Moqtada al-Sadr convergent par centaines devant la Zone verte, où se trouve l'armée américaine. "Dehors les Américains", peut-on lire sur les pancartes.



"On s'attend à ce que l'appel de Moqtada al-Sadr soit largement suivi dans le pays", estime Lucile Wassermann, correspondante à Bagdad de France 24. À Kerbala, plus au Sud, ses fidèles ont pris des bus pour rejoindre Bagdad.



"Il ne faut pas sous-estimer la colère qu'a provoqué la frappe américaine contre le général Qassem Soleimani, émissaire de Téhéran en Irak, et d'Abou Mehdi al-Mouhandis, son lieutenant irakien et numéro deux du Hachd al-Chaabi", ajoute-t-elle.



"Forces d'occupation"



Cette frappe a ravivé un sentiment anitaméricain dans le pays. Le 5 janvier, le Parlement irakien a demandé au gouvernement, par le vote d'une résolution, de "mettre fin à la présence des troupes étrangères" en Irak.



Dans les rangs sadristes, la volonté est encore plus marquée en raison du passé de Moqtada Sadr, qui a longtemps combattu les forces américaines dans les années 2000. "Il les considérait à l'époque comme des forces d'occupation, précise-t-elle. C'est ce même discours qu'on retrouve aujourd'hui dans le camp de ses partisans".



Certains ont affirmé à Lucile Wasserman qu'ils se mobiliseraient jusqu'au départ de l'armée américaine, et se disent même prêts à prendre les armes si Moqtada Sadr leur demandait. Mais pour l'heure, ce dernier a rappelé que le mouvement était pacifique, et que la voie politique et diplomatique devait être privilégiée.