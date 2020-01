L'actu en dessin : 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz

© Kichka, Cartooning for Peace

Cette semaine a été marquée par le souvenir ému de l'intolérable extermination de six millions de juifs, orchestrée par l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, et dont le camp d'Auschwitz-Birkenau est l'un des principaux symboles.

Publicité Lire la suite

Le 27 janvier 1945, l'Armée rouge libérait près de 7 000 déportés de ce qui fut l'un des plus grands camps de la mort. Soixante-quinze ans après, le devoir de mémoire, au fur et à mesure que le temps s'écoule et que les survivants s'éteignent, devient impératif.

La communauté internationale s'est retrouvée cette semaine à Jérusalem (Israël) et à Auschwitz (Pologne) pour se souvenir.

>> À voir aussi : À Jérusalem, Yad Vashem préserve la mémoire des victimes de la Shoah