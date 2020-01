L’ONU réclame une enquête sur le piratage présumé du téléphone de Jeff Bezos par l'Arabie saoudite

Dans une enquête, des experts de l'ONU soupçonnent l'Arabie saoudite d'avoir piraté le téléphone de Jeff Bezos, patron d'Amazon, via sa messagerie WhatsApp. Le royaume pourrait avoir agi en représailles d'articles parus dans le Washington Post, titre de presse dont Jeff Bezos est également propriétaire.

Un scénario improbable. Un virus implanté dans le téléphone portable de Jeff Bezos par le prince héritier saoudien lui-même, pour se venger du fondateur d'Amazon : c'est la piste évoquée mercredi 24 janvier par des enquêteurs de l'ONU, qui demandent que la justice se saisisse du dossier.



La révélation a été faite par un canal inattendu, celui de deux experts de l'ONU, basés à Genève, ayant eu accès à des informations "qui suggèrent la possible implication" du prince saoudien Mohammed ben Salmane dans l'opération.

L'ombre de Jamal Khashoggi



Il y a près d'un an, Jeff Bezos avait mis en cause l'Arabie saoudite après la publication par l'hebdomadaire à scandale National Enquirer de textos passionnés échangés entre le PDG d'Amazon, qui était encore marié, et sa maîtresse.



Dans un langage parfois crypté, l'homme le plus riche du monde insinuait que le propriétaire du National Enquirer, American Media Inc (AMI), s'en serait pris à lui avec la complicité des autorités saoudiennes.



À l'origine de ce montage, la colère du Royaume contre les articles du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, critiques du régime et publiés dans le Washington Post, dont Jeff Bezos est propriétaire.



L'analyse du téléphone de Jeff Bezos, à laquelle ont eu accès Agnes Callamard, rapporteuse sur les exécutions extrajudiciaires, et David Kaye, rapporteur sur la liberté d'expression, laisse penser, selon eux, à l'implication directe de "MBS" dans l'affaire.



D’importantes quantités d’informations extraites



En mai 2018, le prince héritier, qui avait échangé son numéro avec le fondateur d'Amazon quelques semaines plus tôt, a envoyé, via l'application WhatsApp, un fichier contenant vraisemblablement un virus, selon l'enquête.



D'importantes quantités de données ont alors été extraites du smartphone, probablement à l'aide d'un logiciel dont le modèle est régulièrement utilisé par les services de renseignement saoudiens.



En mars, un enquêteur engagé par Jeff Bezos avait conclu à l'existence d'un lien entre le piratage supposé du téléphone, qu'il attribuait déjà aux Saoudiens, et les textos et photos qui se seraient retrouvés en possession du National Enquirer.



Loin de jouer la discrétion, le prince héritier aurait ensuite envoyé à l'homme le plus riche du monde plusieurs messages contenant "des informations privées et confidentielles sur la vie privée de Jeff Bezos, qui n'étaient pas accessibles publiquement", selon les deux rapporteurs des Nations unies.



Des allégations "absurdes", selon le royaume



Des communications faites entre novembre 2018 et février 2019, soit après le meurtre de Jamal Khashoggi, le 2 octobre 2018 au consulat saoudien d'Istanbul, indiquent les enquêteurs, qui relèvent que le Washington Post avait publié plusieurs articles d'investigation sur le prince héritier.



Le piratage présumé "exige une enquête immédiate de la part des autorités américaines et des autres autorités compétentes", ont exhorté les experts, qui sont mandatés par le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies mais ne s'expriment pas au nom de l'ONU.



Ils demandent que l'enquête porte notamment sur "l'implication directe et personnelle du prince héritier dans les efforts visant à cibler les opposants présumés".



Qualifiant ces allégations d'"absurdes", l'ambassade d'Arabie saoudite à Washington a elle aussi demandé une enquête "afin que toute la lumière soit faite sur ces faits".



"Nous sommes au courant des informations publiées dans les médias et nous sommes préoccupés par ces allégations", a réagi auprès de l'AFP un responsable du département d'Etat américain.



Pour les rapporteurs de l'ONU, cette affaire "renforce les informations faisant état d'un programme de surveillance ciblée des personnes perçues comme étant des opposants et de celles qui revêtent une importance stratégique" aux yeux de Riyad.



En décembre, un tribunal saoudien a exonéré l'entourage de Mohammed ben Salmane de toute responsabilité dans le meurtre de Jamal Khashoggi, un verdict largement décrié comme une parodie de justice dans le monde, à l'exception de Washington.



Avec AFP