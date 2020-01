Un séisme meurtrier de magnitude 6,8 frappe l'est de la Turquie

Des secours en action près d'un bâtiment effondré après un séisme dans la province turque d'Elazig, le 24 janvier 2020. © Ihlas News Agency, Reuters

Un séisme d'une magnitide de 6,8 sur l'échelle de Richter a été mesuré dans l'est de la Turquie vendredi. Il a coûté la vie à au moins 18 personnes dans les provinces d'Elazig et de Malaty. Les habitants en panique se sont précipités dans les rues et plusieurs immeubles se sont effondrés.