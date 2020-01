Municipales: la justice refuse l’inscription de Gaston Flosse sur les listes électorales à Papeete

Publicité Lire la suite

Papeete (AFP)

Le tribunal de première instance a rejeté vendredi le recours de l’ancien président de la Polynésie française Gaston Flosse, qui souhaitait s’inscrire sur les listes électorales de Papeete pour être candidat aux municipales, a annoncé à l’AFP son avocat, Me Dominique Antz.

A 88 ans, M. Flosse, qui a également été sénateur, député et maire de Pirae, n’est plus inéligible et veut rebondir en politique.

L'ancien homme fort de cette collectivité d’outre-mer affirme résider à Papeete depuis plus de six mois, dans un local de 15 m2 qu’il sous-loue avec sa compagne dans la permanence politique de son propre parti, le Tahoeraa.

Mais la mairie de Papeete, comme la justice, ont estimé que ce local ne pouvait être considéré comme sa résidence principale.

Cette pièce "ne saurait être qualifiée de local d’habitation en l’absence d’aménagement permettant une habitabilité pleine des lieux (absence de cuisine) et de tout caractère privatif des lieux occupés", a jugé le tribunal.

"Ce logement manque d’habitabilité ? Mon Dieu, quand on voit que des Polynésiens vivent à 40 dans un réduit de quelques mètres carrés, et que pour 15 m2 on dit que c’est inhabitable, c’est vraiment se moquer du monde", a déclaré Gaston Flosse à l’AFP, ajoutant qu'"on veut (l)'éliminer".

M. Flosse a invité la presse à visiter son studio, au confort très éloigné de celui des vastes demeures dans lesquelles il a jusqu'ici habité. Il a montré qu’il disposait d’une cuisine et d’une douche - dans un autre espace de la permanence de son parti - et qu'il avait installé dans un bureau son vélo d’appartement, qu’il utilise "deux heures par jour".

Me Dominique Antz a annoncé un pourvoi en cassation. La Cour devra se prononcer avant le 27 février, date limite de dépôt des candidatures aux élections municipales.

Gaston Flosse, qui a été député, sénateur et secrétaire d'Etat de Jacques Chirac de 1986 à 1988, a d’abord construit sa carrière politique sur un mandat local, dans la ville de Pirae, dont il a été maire pendant près de 35 ans.

Le maire actuel de Pirae est le président de la Polynésie française Edouard Fritch. Mais cet ancien dauphin de Gaston Flosse est devenu son principal adversaire politique et M. Flosse a préféré se tourner vers la commune voisine.

M. Flosse souhaite affronter le maire de Papeete depuis 1995, Michel Buillard, également ancien député.

Gaston Flosse a perdu tous ses mandats en 2014, après une peine d’inéligibilité dans une affaire d’emplois fictifs. Il est désormais redevenu éligible, mais toujours poursuivi dans d’autres affaires.

