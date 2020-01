Patinage: "Ca va nous booster", estiment Papadakis et Cizeron

Publicité Lire la suite

Graz (Autriche) (AFP)

"C'est une leçon, on en avait probablement besoin": Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, privés d'un sixième sacre européen consécutif pour quatorze centièmes et battus pour la première fois depuis près de deux ans, ont estimé que cette déconvenue "va (les) booster encore plus", samedi à Graz (Autriche).

Q: Dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Papadakis: "Forcément que quand on fait des petites erreurs et qu'on ne gagne pas un titre, on est déçu, mais on a la chance qu'il nous reste le plaisir, et le côté de créer des émotions et d'être en connexion avec le public. On savait que l'écart était très serré, qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Et on a fait quelques erreurs. On est quand même très heureux de notre performance, c'est nos septièmes Championnats d'Europe et on en a gagné cinq, ce qui est déjà énorme. On ne peut pas toujours gagner, on l'accepte, c'est une leçon, on en avait probablement besoin, et on est impatient de se remettre au travail et d'être aux Championnats du monde (dans deux mois à Montréal, ndlr)."

Q: Comment expliquez-vous les erreurs que vous avez commises ?

Cizeron: "Je n'ai pas vraiment d'explication. Il y avait des petites choses par-ci, par-là, qui n'étaient pas ratées, mais pas très propres. On a perdu des points au fur et à mesure du programme. On ne peut pas vraiment parler de contre-performance, ça reste une assez bonne performance. Les scores sont très proches. Ce n'était pas une compétition parfaite pour nous, ça arrive et ça va nous booster encore plus pour travailler par la suite."

Q: Cette défaite-est elle susceptible d'aiguiser votre motivation ?

Cizeron: "On peut le voir comme ça. Évidemment, on aurait préféré gagner, mais ce qui est important, c'est de savoir rebondir et de retirer quelque chose de positif des choses qui ne se passent pas nécessairement comme on avait prévu qu'elles se passent. Pour le coup, on ne peut pas se reposer sur nos acquis en quelque sorte, ça va d'autant plus nous motiver pour travailler. Ca vient nourrir ce feu, de vouloir être meilleur, d'aller plus loin. On va faire en sorte que ça nous serve."

Q: Pensez-vous que ce résultat risque de changer le regard que les juges portent sur vous ?

Cizeron: "Personne n'est imbattable. On est très régulier dans nos performances, et si on est parfait, on a beaucoup de chances de gagner. Je ne pense pas que ça aura un effet sur les juges: quand ils vous voient patiner, ils jugent ce qu'ils voient."

Propos recueillis en conférence de presse.

