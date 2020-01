Patinage: Kostornaia, sacrée championne d'Europe, a tenu tête aux "quad girls"

Publicité Lire la suite

Graz (Autriche) (AFP)

La Russe Alena Kostornaia s'est offert son premier sacre de championne d'Europe de patinage artistique, à seize ans, en tenant tête à ses jeunes compatriotes, auteures des premiers quadruples sauts de l'histoire de la compétition continentale, samedi à Graz (Autriche).

Kostornaia s'est imposée avec un total de 240,81 points, devant Anna Shcherbakova (237,76) et Alexandra Trusova (225,34), quinze ans toutes les deux, devenues, juste avant son passage sur la glace, les deux premières à réussir des "quads" aux Championnats d'Europe.

Mais Trusova, surtout, et Shcherbakova, aussi, ont payé leurs chutes et leurs sauts non aboutis sur certaines de leurs tentatives de quadruples rotations.

Kostornaia, qui occupait la tête à l'issue du programme court vendredi, a elle construit son succès sur deux triples Axel, une autre rotation complexe de trois tours et demi, et sur ses qualités artistiques supérieures.

La Russie réussit un carton plein : elle a empoché les quatre médailles d'or distribuées au cours de la semaine, grâce à Dmitri Aliev côté messieurs, Aleksandra Boikava et Dmitrii Kozlovskii en couples, Victoria Sinitsina et Nikita Katsapalov en danse, et maintenant Kostornaia.

