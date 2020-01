Rallye Monte-Carlo: mano à mano entre Evans et Ogier, Neuville en embuscade

Publicité Lire la suite

Gap (AFP)

Les deux pilotes Toyota, Elfyn Evans et Sébastien Ogier, se sont livrés samedi à un mano-à-mano en tête du rallye Monte-Carlo mais Thierry Neuville (Hyundai) reste en embuscade avant la dernière journée dimanche.

L'avantage est revenu à la fin de la 12e et dernière spéciale de la journée au Britannique, qui devance le Français de 4,9 secondes au classement général provisoire.

Preuve de l'intensité de leur lutte, les deux pilotes --pour qui il s'agit l'un pour l'autre de la première course sous les couleurs de l'écurie japonaise-- étaient à stricte égalité de temps au général à l'issue de la 11e et avant-dernière spéciale de la journée.

"J'ai été un peu optimiste avec l'accélérateur dans le dernier virage glacé de la dernière spéciale et je suis légèrement sorti", a constaté Evans qui a toutefois pu la terminer devant Ogier.

Gagner dimanche "est mon but mais il y a encore du chemin à faire", a souligné le Gallois, affirmant qu'il n'a pas reçu à ce jour de consigne d'équipe pour laisser gagner Ogier, sextuple champion du monde WRC.

"J'ai gardé ma stratégie mais je suis un peu déçu avec la dernière spéciale où j'ai été trop prudent", a regretté le Français. Il espère toujours pouvoir gagner pour la 8e fois le "Monte" dimanche compte tenu du faible écart qui le sépare de son adversaire et coéquipier.

"N'importe quelle place sur le podium serait un bon résultat", a toutefois souligné celui qui joue un 7e titre mondial pour ce qui est très vraisemblablement sa dernière saison dans la discipline.

- Neuville juste derrière -

Mais le Belge Neuville est loin d'avoir rendu les armes comme le montrent ses temps scratch dans les deux dernières spéciales de la journée. Il a maintenu l'écart avec le leader à seulement 6,4 secondes, soit exactement le même qu'à l'issue de la 2e journée vendredi.

"Par rapport à hier, nous nous sentons beaucoup plus en confiance avec la voiture grâce à des réglages différents", a souligné le pilote belge qui a terminé les 4 dernières éditions du championnat du monde sur la 2e marche du podium. "Le but est d'aller chercher la victoire mais il va falloir gagner tout en restant prudent. On va essayer", a-t-il confié.

Les trois hommes vont s'affronter dimanche pour les 4 dernières spéciales dans l'arrière pays niçois avant l'arrivée jugée en début d'après-midi à Monaco. Ils livreront bataille sur le célèbre col du Turini et aussi pour remporter la "Power Stage" qui rapporte des points supplémentaires précieux au championnat du monde WRC, dont le Monte-Carlo est la première manche de l'année.

Le Français Sébastien Loeb (Hyundai) est lui toujours 4e mais relégué à plus de 2 min 24 secondes du leader, sous la menace du Finlandais Esapekka Lappi (MSport-Ford) à seulement 14 secondes derrière lui. Victime d'un tête à queue dans l'ultime spéciale de la journée, le nonuple champion du monde français --qui comme Ogier a gagné le "Monte" sept fois-- peut toutefois encore rapporter des points précieux à Hyundai. Cela consolerait un peu l'équipe sud-coréenne championne du monde des constructeurs l'an passé de la perte d'Ott Tänak, le champion du monde pilotes en titre, victime d'un spectaculaire accident vendredi dont il cependant sorti indemne.

