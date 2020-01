CHU de Rennes: une cinquantaine de médecins démissionnent de leurs fonctions administratives

Publicité Lire la suite

Rennes (AFP)

Une cinquantaine de médecins et chefs de service du CHU de Rennes ont démissionné lundi de leurs fonctions administratives pour défendre le service public hospitalier, mettant à exécution la menace brandie depuis la mi-janvier par le collectif Inter-Hôpitaux, a-t-on appris de sources concordantes.

Une cinquantaine de médecins "ont démissionné de leurs fonctions administratives", a indiqué à l'AFP le CHU de Rennes.

Depuis mi-janvier, plus de 1.100 médecins hospitaliers, chefs de services et autres responsables de pôles ou d'unités fonctionnelles issus de toute la France, se disaient prêts à suspendre leurs activités d'encadrement en l'absence de "négociations" avec le gouvernement sur une augmentation du budget et des salaires à l'hôpital.

Réuni en assemblée générale nationale dimanche, le collectif Inter-Hôpitaux, à l'origine de cette fronde, a décidé de passer à l'acte et d'envoyer "à partir de lundi" des lettres de "démissions collectives signées individuellement" aux directions de leurs établissements respectifs, a expliqué à l'AFP l'un de ses membres, le professeur André Grimaldi.

Concrètement, les démissionnaires, désormais au nombre de "1.300" environ, ne participeront "plus aux réunions qui ne sont pas directement liées aux soins des patients ou à la recherche et l'enseignement", a-t-il détaillé.

Selon le Dr Hervé Léna, démissionnaire rennais, les médecins protestent notamment contre "la tarification à l'activité qui est un goulet d'étranglement absolument phénoménal, la diminution du financement global de la santé et des missions qui n'arrêtent pas d'augmenter sans qu'il n'y ait des ressources en regard".

Le pneumologue a regretté que "l'effort financier" promis par le ministère de la Santé en fin d'année concerne principalement "des soignants en Ile-de-France ou en gériatrie alors que les difficultés touchent l'ensemble du monde hospitalier".

Selon lui, ce sont 51 médecins, dont six chefs de service, qui ont démissionné lundi matin sur le site du CHU de Rennes, "ce qui fait entre 5 et 10% de l'ensemble des responsables des unités fonctionnelles et des chefs de service".

Dimanche, le collectif Inter-Hôpitaux a également décidé de "maintenir la grève du codage" - c'est-à-dire de la transmission d'informations permettant aux établissements de facturer leurs actes à l'Assurance maladie - "partout où la communauté médicale est suffisamment forte pour résister au chantage" des directions, a ajouté le Pr Grimaldi, dénonçant par exemple des "menaces de sanctions disciplinaires" ou "de ne plus payer des médicaments très chers".

Après dix mois de crise à l'hôpital, syndicats et collectifs de soignants appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestations le 14 février pour réclamer au gouvernement l'"ouverture de véritables négociations" sur le budget et les salaires du secteur.

Le 14 novembre, plusieurs milliers d'hospitaliers avaient défilé partout en France, lors d'une grève suivie par plus d'un médecin hospitalier sur quatre et plus d'un personnel paramédical sur dix.

