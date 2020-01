Coupe de France: Jovetic, petite embellie dans la grisaille monégasque

Publicité Lire la suite

Monaco (AFP)

"C'est un joueur exceptionnel": l'entraîneur de Monaco Robert Moreno, sur une médiocre série d'un seul point pris en trois matches de championnat, espère beaucoup du retour de blessure de Stevan Jovetic, alors que l'ASM reçoit mardi (20h55) Saint-Etienne en 8e de finale de Coupe de France.

Il a été capitaine de Monaco au tour précédent à Orléans contre Saint-Pryvé/Saint-Hilaire (3-1), et buteur contre Strasbourg samedi... A 30 ans, l'attaquant monténégrin devrait être au sommet de sa carrière, au pic de sa gloire. C'est pourtant loin d'être le cas.

Prodige adulé dès son plus jeune âge à Florence où il a découvert la Serie A à 18 ans, il a aussi évolué à Manchester City, l'Inter Milan ou Séville. A chaque fois, ses qualités techniques ont émerveillé. Mais systématiquement, son corps l'a trahi.

Et depuis son arrivée en Principauté, c'est pire. Débarqué contre un chèque de 11 millions d'euros et un contrat de quatre ans, en août 2017, Jovetic n'a disputé que 25 rencontres de Ligue 1 sur le Rocher.

Depuis deux ans et demi, les blessures égrainent son quotidien. Ainsi, la saison dernière, il s'est blessé à une cuisse et à un genou contre Nice (1-1, le 17 janvier 2019). A son retour, il a juste eu le temps d'offrir un point précieux en égalisant dans le temps additionnel à Guingamp (1-1), avant d'être victime, le match suivant contre Reims, d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche.

- "Volonté et persévérance incroyables" -

Depuis ce funeste 13 avril 2019, "Jove", comme l'appelle Robert Moreno, ne pense qu'à revenir à la compétition. Titulaire en Coupe, il a, cette saison, disputé deux autres petits bouts de rencontres, contre Paris, puis Strasbourg.

"Il s'entraîne avec une volonté et une persévérance incroyables et se sent préparé pour jouer, explique Robert Moreno. Mais il faut l'incorporer progressivement. Il ne joue plus depuis un an. Le stress de la compétition n'est pas celui de l'entraînement. Quand tu restes aussi longtemps sans jouer, il est difficile d'avoir le rythme."

Pourtant, les difficultés monégasques actuelles sont telles que le nouvel entraîneur comptera sur lui contre Saint-Etienne.

D'autant que le capitaine de la sélection monténégrine est un pilier. La saison dernière, les jeunes comme Sofiane Diop, aujourd'hui prêté à Sochaux, le citaient en exemple. "Sur chaque entraînement, sur chaque préparation, il montre qu'il est un grand professionnel", acquiesce Moreno, qui le connaît bien.

"Lorsque j'étais à Rome (entraîneur-adjoint de Luis Enrique, ndlr), je l'ai eu comme adversaire, se souvient-il. C'est un joueur exceptionnel par sa qualité. Je lui ai dit !"

- Soutien idéal de "WBY" -

Et l'ex-sélectionneur de la Roja de poursuivre: "C'est un joueur différent, qui a la qualité pour marquer ou faire la dernière passe. En tant qu'entraîneur, tu proposes et demandes des choses sur la mise en place et la structure de l'équipe. Mais quand ce genre de joueurs a le ballon, il peut tout se passer."

le latéral droit Ruben Aguilar confirme. "Techniquement, c'est quelque chose, dit-il. Il permet aussi à l'équipe de bien garder le ballon. Il va nous faire du bien".

Attiré par l'axe de l'attaque, Jovetic est, comme Cesc Fabrégas, capable d'évoluer entre les lignes. C'est le soutien idéal de Wissam Ben Yedder, privé de munition depuis deux rencontres, et le concurrent naturel du Catalan, même si Moreno assure que qu'ils peuvent être associés.

En tout cas, après les départs d'Henry Onyekuru à Galatasaray et de Jean-Kévin Augustin à Leeds, et avec le cas Islam Slimani, privé de temps de jeu et annoncé partant, à gérer, "c'est bon d'avoir un joueur comme +Jove+ avec moi", sourit Moreno. Encore faut-il désormais qu'il enchaîne les matches.

