Foot européen : le Real prend seul les commandes de la Liga, la Juventus trébuche à Naples

Les hommes de Zinédine Zidane se sont emparés de la tête de la Liga dimanche 26 janvier. © Juan Medina, Reuters

Texte par : Marc DAOU Suivre

Le Real Madrid de Karim Benzema fait désormais la course en tête de la Liga, devant le FC Barcelone, défait le 25 janvier à Valence, tandis qu'en Allemagne, Leipzig lâche du lest dans la course au titre, au profit du Bayern qui revient à un point du leader. En Italie, la Juve a laissé des plumes à Naples, mais reste en tête avec trois points d'avance sur l'Inter. Voici le bilan du week-end.