En direct : à Paris, Emmanuel Macron inaugure le "Mur des noms" au Mémorial de la Shoah

À l'occasion des 75 ans de la libération d'Auschwitz, des cérémonies sont organisées en France et en Pologne. Un hommage est rendu dans l'après-midi sur le site de l'ancien camp d'extermination, où plus d’un million de personnes ont été assassinées, dont 69 000 juifs de France. À Paris, Emmanuel Macron rendra hommage à ces derniers en inaugurant le "Mur des noms" au Mémorial de la Shoah. Suivez cette journée en direct.

Publicité Lire la suite

Le 27 janvier 1945, le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau était libéré par des soldats de l'Armée rouge. Ils n'y découvrent que 7 000 survivants. Les forces allemandes, face à l'avancée soviétique, avaient, dès le 17 janvier, évacué 60 000 prisonniers vers d'autres camps situés plus à l'Ouest lors de marches de la mort.



Plus de 1,1 million de personnes, dont un million de Juifs, ont été exterminées dans cet immense complexe de 42 km2 construit à partir de 1940 dans le sud de la Pologne occupée et qui deviendra le symbole de la Shoah, le génocide des juifs.

Pour les 75 ans de cette libération, une cérémonie a lieu sur le site même de cet ancien camp en présence de dizaines de dirigeants du monde entier, dont le Premier ministre français Édouard Philippe. Elle est présidée par le chef de l'tat polonais Andrzej Duda.