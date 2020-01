Un mystérieux crash d'avion survient dans l’est de l’Afghanistan

Un avion s’est écrasé, lundi, dans une zone sous contrôle des Taliban, dans l’est de l’Afghanistan. Les insurgés affirment qu’il s’agit d’un appareil américain. Washington n’a, pour le moment, fait aucun commentaire.

Les Taliban afghans ont annoncé, lundi 27 janvier, que l’avion qui s'était écrasé dans la province de Ghazni, dans l’est de l’Afghanistan, plus tôt dans la journée, était un appareil militaire américain.

"L'avion, qui était en mission de renseignement, a été abattu dans la région de Sado Khel, dans le district de Deh Yak", affirme leur porte-parole Zabihullah Mujahid dans un communiqué. Parmi les occupants, qui sont tous décédés, se trouvaient des officiers supérieurs, ajoute-t-il.

La présidence afghane avait auparavant confirmé, sans plus de précisions, qu'un avion s'était écrasé dans la province de Ghazni vers 13 h.

Les forces américaines à Kaboul, contactées par l'AFP, n'ont pas commenté.

Ni américain, ni afghan ?

Un haut fonctionnaire du ministère afghan de la Défense impliqué dans l'enquête a assuré qu'aucun responsable américain n'avait été tué et que la cause restait à déterminer. À Kaboul, on assure en outre qu'aucun avion américain ou des forces de l'Otan ne s'était écrasé.

Le ministère afghan de la Défense a, de son côté, indiqué que l’appareil n’appartenait pas aux forces afghanes. L'autorité civile de l'aviation afghane (ACAA) a indiqué qu'"aucun crash d'appareil commercial n'a été enregistré".

Une compagnie étrangère ?

Selon deux membres des autorités de la province de Ghazni, l'avion pourrait appartenir à une compagnie étrangère.

Selon les Taliban, l'appareil "volait dans une mission de surveillance". Le type de l'appareil correspond à ceux utilisés dans le pays par l'US Air Force pour la surveillance électronique.

Avec AFP et Reuters