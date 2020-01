Coronavirus: le masque, un réflexe de protection pas forcément efficace

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Face à l'épidémie de coronavirus chinois, le port d'un masque est essentiel pour les personnes malades et peut être recommandé dans les régions fortement touchées par l'épidémie, mais n'est ni utile ni efficace pour le reste de la population, soulignent les autorités sanitaires.

En Chine, où ce virus a émergé en décembre à Wuhan (centre) et a déjà touché plus de 4.500 personnes, plusieurs provinces et plusieurs grandes villes ont imposé le port de cette protection à leurs habitants pour tenter d'endiguer sa propagation.

En France, après la confirmation vendredi de trois cas de personnes touchées par ce virus respiratoire, les premiers en Europe, certaines pharmacies ont fait face à un afflux de clients, Français ou touristes, souhaitant des masques.

"Encore aujourd'hui, si j'avais pu en vendre 100... C'est un client sur cinq qui m'en demande!", rapportait lundi Géraldine Leroy, pharmacienne à l'aéroport de Nice, en rupture de stock depuis dimanche. "Tous ceux qui partent, qui voyagent nous ont dévalisés, et ça va continuer toute la semaine".

"Il y a eu plus de demandes de masques", qui ont pu créer des ruptures de stocks localement, car "en temps normal la demande est très faible, donc les pharmacies ne les stockent pas", a expliqué à l'AFP Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF).

"A l'échelle nationale, nous vendons actuellement sept fois plus de masques à nos clients par rapport à une période dite normale, ce qui provoque des tensions sur la chaîne d'approvisionnement", confirme Clotilde Larrose, directrice de la communication du grossiste-répartiteur OCP, évoquant "un pic de commandes depuis le 21 janvier", et plus particulièrement vendredi et samedi.

"Ces commandes ne sont toutefois pas significatives au vu du nombre d'officines et rapporté à la population française", souligne la porte-parole de la société, qui approvisionne environ 14.000 pharmacies de ville.

Un phénomène semblable s'était produit en 2009, lors de l'épidémie de grippe A-H1N1, rappelle Emmanuel Déchin, délégué général de la CSRP, qui rassemble les grossistes en pharmacie.

- "Masques de protecion respiratoire" -

Pourtant, les masques en papier, dits "masques chirurgicaux", "sont uniquement utiles quand on est soi-même malade, pour éviter de contaminer les autres", a souligné dimanche la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

Leur port par prévention peut se justifier en Chine, où il est avéré qu'il y a des foyers de personnes porteuses du virus pas encore identifiés.

Mais "le port de ce type de masque par la population non malade afin d'éviter d'attraper la maladie ne fait pas partie des mesures barrières recommandées et son efficacité n'est pas démontrée", expliquent les services du ministère.

Les "dizaines de millions de masques en stock" évoqués par la ministre correspondent à un stock d'Etat "constitué afin de répondre aux besoins des patients en cas de situation sanitaire exceptionnelle ce qui n'est pas le cas actuellement en France", ajoutent-ils.

D'autant que selon les informations disponibles sur le virus, il peut se transmettre entre humains "mais par des contacts étroits, c'est-à-dire moins d'un mètre", a observé lundi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

En clair, "croiser quelqu'un (contaminé, NDLR) dans la rue ne pose pas de problème" et "le risque est faible quand vous passez peu de temps à proximité de cette personne", a-t-il ajouté.

D'autres précautions comme le lavage fréquent des mains sont en revanche recommandées pour prévenir la propagation de l'ensemble des virus respiratoires: le coronavirus, mais aussi le virus de la grippe saisonnière, dont l'épidémie a commencé en France depuis quelques semaines.

"Nous expliquons cela aux patients", assure à l'AFP Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO).

Par ailleurs, en cas de contact prolongé avec une personne contaminée, ces masques en papier n'offrent pas une protection suffisante, notamment parce qu'ils laissent passer de l'air non filtré.

Il existe alors des masques "de protection respiratoire" (type FFP2), équipés d'un dispositif de filtration des poussières et des agents pathogènes et indiqués pour les "personnes en contact avec des personnes malades, pour éviter de contaminer les infirmières ou les médecins qui les prennent en charge", a noté Agnès Buzyn.

