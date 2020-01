Retraites/déchets: l'arrêt des 3 incinérateurs d'Ile-de-France reconduit une semaine

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La CGT Energie a voté la reconduction de l'arrêt des trois incinérateurs d'Ile-de-France pour une semaine, jusqu'au 3 février, date du début de l'examen du projet de loi des retraites en commission à l'Assemblée nationale, ont indiqué à l'AFP des sources concordantes.

Les trois centres d'Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux et Saint-Ouen, qui traitent 6.000 tonnes de déchets par jour produits par 6 millions de Franciliens, sont à l'arrêt depuis jeudi soir.

"La grève et l'arrêt des fours sont reconduits pour une semaine", a indiqué à l'AFP Julien Lambert, membre du bureau de la Fédération Mines et Energie de la CGT. "La rencontre lundi avec Elisabeth Borne (ministre de la Transition écologique) n'a pas répondu aux questions des salariés des IEG (industries électriques et gazières), qui n'ont aucune visibilité sur leur régime de retraite", a-t-il précisé.

Les 140.000 salariés au statut des IEG (EDF, Engie, Enedis, RTE, GRDF etc...) ont un régime spécifique, avec un calcul de leur retraite sur les 6 derniers mois et des départs anticipés pour les services dits "actifs". Leur âge moyen de départ est actuellement de 58,9 ans.

"La ministre dit que le gouvernement ne touchera pas au statut, mais le régime de retraite et le statut sont liés", souligne le syndicaliste. Les salariés et retraités des IEG bénéficient d'un tarif avantageux de l'énergie.

L'organisme gestionnaire des déchets Syctom, joint par l'AFP, a annoncé qu'il allait "mettre en demeure les exploitants des trois centres de revenir à un fonctionnement normal, demander à l'Etat de réquisitionner les personnels au titre de la salubrité publique et réclamer au Préfet de police l'intervention des forces de l'ordre pour dégager les sites", selon sa porte-parole.

Le Syctom explore aussi la possibilité de porter plainte "au titre de la salubrité publique et du droit de travailler".

Selon l'organisme, l'arrêt des fours, qui empêche le traitement des déchets est une "catastrophe environnementale" car "sur 6.000 tonnes par jour de déchets traitées en temps normal, 5.000 tonnes sont actuellement enfouies". En outre, l'incinération contribue au chauffage urbain, et l'arrêt des fours prive la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) d'une partie de son approvisionnement.

