Retraites: plus d'une pension sur dix liquidée avec une décote

Les Français sont de plus en plus nombreux à liquider leur pension avec une décote, appliquée à plus de 10% des nouveaux retraités en 2018 et davantage encore sur les neuf premiers mois de 2019, selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav).

En 2018, 10,6% des "retraites de droit direct (ont été) attribuées avec un taux réduit", précise la Cnav dans sa lettre d'information Cadrage publiée mardi.

Faute d'avoir cotisé assez longtemps pour atteindre le "taux plein", ces ex-actifs sont partis avec une décote de 12,2 trimestres en moyenne (10,1 pour les hommes, 13,5 pour les femmes) et une pension réduite en proportion.

La part de "décoteurs" parmi les nouveaux retraités du régime général a ainsi doublé depuis 2006, quand elle n'était que de 5,3%, selon la Drees.

Sa hausse s'est accélérée ces dernières années, au rythme d'environ un point par an: 7,8% en 2015, 8,7% en 2016, 9,8% en 2017 et donc 10,6% en 2018.

La tendance s'est poursuivie en 2019, avec 11,7% de "pensions à taux réduit" de janvier à septembre, d'après la Cnav.

La durée de cotisation pour une retraite à taux plein a été allongée à plusieurs reprises depuis 1993, passant de 150 trimestres (37,5 ans) à 166 trimestres (41 ans et 6 mois) en 2019, avec un objectif de 172 trimestres (43 ans) en 2035.

