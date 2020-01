Rugby: le patron par interim des Saracens démissionne moins d'un mois après son arrivée

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Ed Griffiths, nommé début janvier patron par interim des Saracens, club champion d'Europe et d'Angleterre de rugby relégué en fin de saison pour dépassement répété du plafond salarial, a démissionné avec effet immédiat, a annoncé mardi le club de la banlieue de Londres.

Ancien dirigeant de la Fédération sud-africaine de rugby, Griffiths était revenu début janvier aux Saracens, avec un contrat d'un an, afin d'aider le club à se sortir de la tourmente dans laquelle il est tombé depuis les révélations accablantes d'un rapport indépendant.

Dans un communiqué, celui qui n'a semble-t-il pas été l'homme de la situation, a expliqué qu'il n'avait été rapellé que pour une mission temporaire.

"Il a toujours été question d'une mission à court terme, et d'autres (au club) sont aptes à mener la reconstruction du club", a-t-il insisté.

Une enquête détaillée dans un rapport indépendant a conduit la Ligue anglaise de rugby (PRL) à infliger début novembre aux Saracens une amende de 5,3 millions de livres (6,2 millions d'euros) et un retrait de 35 points au classement, avant d'annoncer, la semaine dernière, la relégation pure et simple de l'équipe championne d'Europe 2016, 2017 et 2019.

Selon le rapport, les Saracens "ont continuellement et imprudemment manqué à leurs obligations de coopérer avec le gestionnaire du plafonnement des salaires", et ont enfreint les règlements sur le plafonnement des salaires au cours de cinq des sept dernières saisons.

