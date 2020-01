Quand les assurances santé n'assurent plus: le calvaire d'une famille américaine

Publicité Lire la suite

Brooklyn Park (Etats-Unis) (AFP)

La famille Maccoux a la joie contagieuse quand elle reçoit dans sa belle demeure d'une banlieue de Minneapolis, comme si la benjamine Olivia n'avait pas eu plus de 140 opérations du cerveau en 24 ans.

La mère, Cathy, sourit d'attendrissement en faisant défiler sur son téléphone des photos d'Olivia sur des lits d'hôpitaux à divers âges, bébé, enfant, adolescente... "Et là, c'est un trou dans son crâne à cause d'une valve... C'est fou non?" dit Cathy, épatée.

Et le père, Dan, lit presque en riant un tableau estimant les dépenses de santé familiales à 15.000 dollars en moyenne chaque année depuis 1996, en comptant parkings et repas d'hôpitaux.

"Etonnamment, peu de gens ont un amour des chiffres", dit Dan, 57 ans, consultant indépendant dans le secteur des semi-conducteurs.

L'histoire des Maccoux illustre à l'extrême les failles du système de santé américain, que des candidats démocrates à la Maison Blanche promettent, à la veille du début des primaires en février, de dynamiter. Bien qu'étant le plus dépensier au monde, il laisse 27 millions de personnes sans couverture médicale, et mène de nombreux gens assurés à la faillite ou, comme les Maccoux, à s'endetter à vie.

Olivia est née près de trois mois en avance, et cette prématurité est la source de ses malheurs. Souffrant d'hydrocéphalie, elle a dû se faire poser des valves et cathéters dans le cerveau pour évacuer vers l'abdomen une partie du liquide cérébral, afin de réduire la pression dans sa tête.

Hélas l'appareil a dû être changé des dizaines de fois -- sans compter qu'elle souffre d'épilepsie et d'autres affections neurologiques. "J'ai grandi sans cheveux!" résume Olivia.

Mais les Maccoux ont de la chance: les revenus de Dan sont à six chiffres, et ils ont toujours été assurés. Quand Dan était salarié, la couverture financée par son entreprise était même "en or", dit-il.

Le problème est qu'aux Etats-Unis, rares sont les assurances qui couvrent à 100%. Le système étant largement privé, tout remboursement dépend d'une négociation entre l'hôpital ou la pharmacie et l'assureur. Il existe de multiples niveaux de remboursement, diverses franchises, des "copaiements" par consultation. Ce qui laisse toujours des restes à charge.

"Les copaiements nous tuaient, on avait tellement de rendez-vous", dit Cathy. "Pendant longtemps, on se noyait, c'était constant, constant".

- Il fallait mieux divorcer... -

Dan a additionné pour l'AFP les colonnes de ses feuilles Excel depuis 2005, quand il a commencé à enregistrer chaque dépense minutieusement (pour les années précédentes, il estimait). Totaux sur 14 ans: 100.000 dollars pour les hôpitaux, 22.000 dollars pour des médicaments, 15.000 dollars pour les repas pendant les hospitalisations... 192.000 dollars en tout.

"Etant donné la catastrophe, on s'en tire relativement bien", dit Dan. "Une demi-douzaine de fois, on a dû faire face à des agents de recouvrement, ça c'était le plus dur".

La maison dans laquelle ils vivent a servi de tirelire pour payer leurs dettes: les Maccoux ont réemprunté de l'argent en l'hypothéquant, dans un jonglage financier permanent.

En 2001, le désastre a empiré: leur cadette, Traci, a reçu à l'âge de 11 ans un diagnostic d'une maladie rare, le syndrome douloureux régional complexe, qui provoque des douleurs insupportables (leur aînée, Amanda, va bien).

Olivia et Traci ont à l'occasion levé des fonds sur la plateforme GoFundMe, incontournable pour les Américains rattrapés par les dettes médicales.

"Les gens nous disaient de divorcer", affirme aussi Cathy. Elle aurait pris les enfants et, sans emploi, aurait bénéficié d'une couverture publique subventionnée. Le couple ne l'a jamais envisagé.

La réforme de Barack Obama, votée en 2010, les a avantagés en supprimant les limites que les assureurs imposaient aux remboursements des soins d'une personne sur sa vie. "Obamacare" a aussi interdit aux assurances de refuser quelqu'un en raison de ses antécédents. Sinon, avec leurs millions de frais médicaux, les Maccoux seraient devenues famille non grata chez les assureurs.

Ces dernières années, "l'hémorragie s'est calmée", selon Dan, Olivia et Traci sont toujours malades mais assurées dans le public. Olivia a fini ses études l'an dernier. "Neurologiquement, ça va beaucoup mieux", dit-elle.

Mais le système n'en avait pas fini avec les parents. Avec Obamacare, les coûts des assurances médicales ont flambé. En 2020, Dan et Cathy paieront 1.261 dollars par mois. Ils ne commenceront à être remboursés que lorsque leurs dépenses auront dépassé leur franchise annuelle de 6.400 dollars chacun.

"On préfère en rire", philosophe Dan. "Nos amis nous demandent ce qu'on prévoit pour la retraite, et je leur réponds toujours: je ne pourrai jamais prendre ma retraite!"

