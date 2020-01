France-Antilles, seul quotidien des Antilles et de Guyane, en liquidation judiciaire

Publicité Lire la suite

Fort-de-France (AFP)

France-Antilles a été placé jeudi en liquidation judiciaire sans poursuite d'activités, signifiant que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane vont devenir les seules régions de France sans journal quotidien, a annoncé le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.

Le groupe France-Antilles, en redressement judiciaire depuis le 25 juin 2019, employait 235 salariés dans trois éditions distinctes dans les trois départements d'outre-mer. Ancienne filiale du groupe Hersant, le quotidien avait été créé en mars 1964 à l'occasion de la visite officielle du président Charles de Gaulle en Martinique.

Seules les filiales radio des trois éditions sont cédées à un repreneur.

Dans leur une de jeudi matin, les salariés avaient déjà fait part de leur pessimisme: "Chers lecteurs, vous avez peut-être entre vos mains la dernière édition de votre journal France-Antilles, créé en 1965".

Le journal anticipait la décision du tribunal de commerce de Fort-de-France de mettre en liquidation sa société éditrice détenue par AJR Participations, la société de Aude Jacques-Ruettard, l'actionnaire majoritaire du journal et petite-fille du patron de presse Robert Hersant.

"Les Antilles et la Guyane seront les premières et donc les seules régions de France à être privées d'un journal quotidien", poursuit le quotidien en une. Il souligne également "le cataclysme social" qui "jette à la rue 235 salariés et leurs familles, de Martinique, Guadeloupe et Guyane".

Le tribunal de commerce avait laissé jusqu'à mercredi soir (heure de Martinique) à l'actionnaire pour fournir "les éléments complémentaires liés au bouclage financier" de son offre de reprise, présenté le 14 janvier dernier. Mais AJR Participations n'a pas réussi à boucler son plan de financement.

L'actionnaire devait impérativement trouver 1,3 million d’euros supplémentaire, l’Etat ayant accordé une aide de trois millions à ajouter aux trois autres millions d’euros issus d’investisseurs.

