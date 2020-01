France : au cœur d'une procédure de reconduite aux frontières

Dans la zone de détention administrative de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, des agents de la Police aux Frontières (PAF) soulèvent un homme sud-américain. Il sera escorté vers un avion de ligne civil est reconduit dans son pays d'origine. © ©France 2

Par : FRANCE 2

En France, les demandes d'asile ont augmenté de 7,3% en 2019. Avec près de 133 000 dossiers déposés, la France est désormais le pays d'Union européenne qui enregistre le plus de demandes. En parallèle, les expulsions d'étrangers en situation irrégulière sont en hausse de 19%. Des expulsions coûteuses, difficiles à organiser et souvent délicates à mener. Nos confrères de France 2, Hakim Abdelkhalek, Philippe Maire et Delphine Chevalier, ont obtenu un rare accès à une reconduite aux frontières. Reportage.