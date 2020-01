Royaume-Uni, Russie, Italie… Le coronavirus s'étend en Europe

Des touristes portant des masques respiratoires visitent la fontaine de Trévi dans le centre de Rome le 31 janvier 2020. Le gouvernement italien a déclaré l'état d'urgence le 31 janvier pour accélérer les efforts visant à prévenir la propagation de la souche mortelle du coronavirus après que deux cas aient été confirmés à Rome. © AFP - FILIPPO MONTEFORTE

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Alors que l'épidémie de coronavirus a contaminé, à ce jour, plus de 9 800 personnes en Chine et 132 autres hors du pays, la Grande-Bretagne et la Russie ont annoncé vendredi leurs premiers cas de contamination. Ce même jour, l'état d'urgence a également été décrété en Italie, après la découverte des deux premiers cas présents dans le pays. En France, une personne rapatriée de Wuhan possède des symptômes du virus.