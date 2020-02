Coronavirus : la Côte d’Ivoire prend des mesures sanitaires à l'aéroport d'Abidjan

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, la Côte d’Ivoire a relancé le dispositif mis en place en 2014 lors de l’épidémie d’Ebola. Grâce à ce plan, le pays avait réussi à empêcher le virus de franchir ses frontières.

Les agents en charge du contrôle sanitaire de l’aéroport international d’Abidjan sont sur le qui-vive. Des contrôles ont été mis en place afin d’éviter toute propagation du coronavirus dans le pays.

"Si il y a un passager qui est en état d'hyperthermie et qui fait une fièvre supérieure ou égale à 38, là vous allez voir l'alarme va se déclencher", explique Mamadou Sidibé, chef du poste de contrôle sanitaire en désignant l’écran sur lequel s’affichent les résultats des tests effectués avec un pistolet thermique.

Chaque passager doit également se désinfecter les mains à l'atterrissage. Ces procédures sont plutôt rassurantes pour les passagers dont certains ont pu s’inquiéter de voir des personnes porter des masques. "J'étais très inquiet. Quand je voyais les gens qui venaient de Chine, tout le monde portait des masques, donc je m'éloignais un peu, je n'ai pas voulu rentrer dans les foules", confie Batumbu Bacili, passager d'un vol Ethiopian Airlines venant de Guangzhou, en Chine.

Les équipes sanitaires de l'aéroport ont aussi mis en place un espace pour mettre en quarantaine d'éventuels malades. "La Côte d'ivoire a réactivé très tôt un dispositif qui était en place et qui avait bien fonctionné pendant Ebola [en 2014]. Comme on dit, on ne change pas un dispositif qui gagne", souligne le docteur Aouélé Eugène Aka, ministre ivoirien de la Santé.