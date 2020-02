Six nations: Irlande et Ecosse veulent oublier le Japon

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Frustrées par un Mondial qui n'a pas été à la hauteur de leurs ambitions, l'Irlande et l'Ecosse veulent tourner la page en s'affrontant à Dublin, samedi, pour la première journée du Tournoi des six nations 2020.

Les augures sont plutôt favorables au XV du Trèfle qui n'a perdu qu'une fois à domicile ces cinq dernières années, contre l'Angleterre en 2019, dans le Tournoi, alors que l'Ecosse, incapable de passer la phase de poules au Mondial japonais, n'est plus repartie vainqueur d'Irlande depuis dix ans.

Quelques points-clés risquent fort de décider de l'issue de ce match:

. Sexton sous pression

Que ce soit avec le Leinster ou avec l'Irlande, Johnny Sexton connaît bien la pression mais le match de samedi pourrait la faire encore grimper d'un cran.

Propulsé capitaine à 34 ans après la retraite de Rory Best, à un âge où on a, en général, abandonné ce genre d'ambition, l'ouvreur revient de deux mois de blessure à un genou pour honorer ce qu'il a qualifié de "plus grand honneur" qui pouvait lui être fait.

Ce choix n'a pourtant pas fait l'unanimité, son goût pour la victoire se muant parfois en mauvaise humeur, ce qui a joué des tours par le passé.

"Il explique ça en disant +c'est juste comme ça que je suis+, mais ça n'est pas suffisant", avait estimé l'ancien N.10 irlandais Tony Ward à l'AFP l'an dernier.

"Les leaders sont faits pour entraîner les autres, pas se les mettre à dos", a-t-il ajouté.

En face de lui, il n'aura finalement pas Finn Russell, sanctionné pour un écart de comportement, mais Adam Hastings, qui débutera son premier match du Tounoi et qui a, lui aussi, plus d'un tour dans son sac.

Après avoir dit qu'il n'oubliera jamais le cuisant 46-14 infligé par la Nouvelle-Zélande en quart de finale au Japon, ce sera pourtant à Sexton d'aider son équipe à regarder devant.

. Sacré bizutage en vue pour Hogg

Si Sexton est attendu au tournant samedi, que dire du nouveau capitaine écossais Stuart Hogg ?

Il aurait pu rêver plus simple pour ses débuts qu'un voyage sur une terre maudite pour le XV du Chardon depuis dix ans face à un adversaire qui l'a dominé 27-3 au Japon lors de la phase de poules.

Et pour en rajouter une couche, Finn Russell n'a rien trouvé de mieux que de se faire exclure du groupe par ses frasques.

Hogg n'a pourtant rien laissé au hasard, cherchant à puiser dans la sagesse des anciens, notamment d'un de ses homologues à l'arrière, Gavin Hastings, 61 sélections dont 20 comme capitaine.

"Gavin est un bon interlocuteur (pour expliquer) comment tirer le maximum des joueurs à l'avant quand on est si loin derrière", avait expliqué le joueur de 27 ans.

Sa capacité à faire basculer les matches en venant s'immiscer dans la ligne arrière est une vraie menace pour la défense verte, s'il n'est pas trop accaparé par ses nouvelles responsabilités.

. Irlande recherche molosse désespérément

L'un des points faibles de l'Irlande, pointé par l'ancienne gloire Brian O'Driscoll, est qu'il n'y a plus de "molosse" capable de mordre dans le pack vert.

Pour l'ancien centre, il n'y a pas d'équivalent à l'ancien flanker Sean O'Brien capable "de s'imposer" à l'adversaire et d'être "méchant".

Une remarque qui a fait sourire son ancien coéquipier au Leinster, Sexton, quand on a évoqué cette déclaration devant lui.

"J'ai vu les gros titres et le plus gros de ses déclarations. Ecoutez, je vois ce qu'il veut dire. Mais il y a quelques gars qui ont leur petit caractère dans le groupe. Espérons qu'ils le montreront samedi", a-t-il complété.

© 2020 AFP