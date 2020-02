Ski alpin: Muzaton pour transformer à Garmisch l'essai de Kitzbühel

Publicité Lire la suite

Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) (AFP)

Enfin épargné par les blessures, Maxence Muzaton réussit à 29 ans la meilleure saison de sa carrière en descente, et sera l'un des atouts de l'équipe de France samedi à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) en Coupe du monde.

"Je suis 8e mondial actuellement, je veux juste continuer à progresser, sans rien inventer. Mon ski est là, il faut juste reproduire les choses comme je l'ai fait..." Après trois top 10 cette saison, dont une superbe cinquième place la semaine dernière sur la mythique "Streif" de Kitzbühel, Muzaton est serein.

"J'ai eu des saisons compliquées ces dernières années, avec deux opérations des genoux, et des préparations tronquées", rappelle-t-il à l'AFP. "Cette année est l'une des premières saisons où j'ai pu faire les choses bien dans l'ordre, sans encombre, avec un genou qui me laisse relativement tranquille".

A Kitzbühel, le skieur de la Plagne a terminé à 9/100 de seconde de la deuxième place, et n'avait devant lui que des géants de la discipline: les Autrichiens Matthias Mayer et Vincent Kriechmayr, Beat Feuz le Suisse double vainqueur du globe de descente, et son coéquipier en équipe de France, l'expérimenté Johan Clarey.

- "risques impressionnants" -

"Je pense que j'ai franchi un palier, juge-t-il, j'ai maintenant une certaine expérience, je suis arrivé à un point de maturité qui fait que je peux me détacher du lot et aller jouer avec les meilleurs".

"Certains skieurs marchent bien à l'expérience et c'est mon cas", reconnaît le skieur de la Plagne, qui n'est encore jamais monté sur un podium en descente.

"Max est en train d'exploser cette année", confirme Clarey, vétéran de la coupe du monde de descente avec ses 39 ans, "il n'a pas vraiment eu de chance dans sa carrière avec les blessures, mais je pense qu'il a passé un cap au niveau émotionnel, il a trouvé une sérénité qui fait qu'il arrive à exprimer son potentiel".

Gabarit relativement léger par rapport à certains costauds de la discipline, "il arrive à faire des choses assez incroyables et à prendre des risques assez impressionnants", s'enthousiasme Clarey.

Samedi sur la "Kandahar" de Garmisch, Muzaton et ses coéquipiers devront affronter une piste difficile presque entièrement à l'ombre, que Beat Feuz a comparé un jour à "un vol en aveugle".

- Pinturault en rattrapage -

Maxence Muzaton sait qu'il a une carte à y jouer: "Il s'agit de trouver le bon dosage entre le relâchement et les bons appuis aux bons endroits, il va falloir être intelligent à certains endroits et savoir prendre des risques à d'autres", a-t-il décrypté pour l'AFP à l'arrivée de la descente d'entraînement vendredi, qu'il a terminée avec le 12e temps à 90/100 de Clarey, auteur du meilleur chrono.

Beat Feuz, dernier vainqueur en date en 2018 (la course avait été annulée l'an dernier en raison des conditions météos) sera encore favori, avec les Autrichiens. Un bon résultat le rapprochera encore un peu plus d'un troisième globe de descente, alors que son dauphin au classement, l'Italien Dominik Paris, a mis un terme à sa saison après une rupture des ligaments croisés du genou.

Dimanche, la station bavaroise accueillera un géant où les deux leaders du classement du gros globe, le Norvégien Henrik Kristoffersen (841 pts) et son dauphin français Alexis Pinturault (722 points) croiseront de nouveau le fer.

Le skieur de Courchevel a une revanche à prendre: deux sorties de route en slalom en janvier lui ont fait perdre considérablement de terrain sur Kristoffersen au classement général. Et cette semaine à Schladming, il n'a pu prendre que la deuxième place derrière le Norvégien, de nouveau en slalom.

En géant, "Pintu" n'est plus entré dans un top 5 cette saison depuis sa victoire inaugurale à Soelden (Autriche) le 27 octobre.

