Coronavirus : les Philippines signalent un premier décès hors de la Chine

Vente de masque de protection à Manille, le 31 janvier 2020, alors que le gouvernement phillipin a annoncé un premier décès imputé au coronavirus. © Eloisa Lopez - Reuters

Les Philippines ont signalé dimanche le premier décès en dehors de la Chine d'une personne atteinte du coronavirus, qui s'est propagé dans de nombreux pays étrangers. En Chine, où le virus a fait plus de 300 morts et contaminé plus de 14 000 personnes, c'est désormais la ville de Wenzhou, dans l'est du pays, qui est confinée.