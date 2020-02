Inde : Bollywood s'engage contre la loi controversée sur la citoyenneté

En Inde, la contestation contre la loi très controversée sur la citoyenneté, le Citizenship Amendment Act, ne faiblit pas. Alors qu'elles s'étaient tenues jusqu'ici plutôt silencieuses, les stars de Bollywood commencent à s'afficher aux côtés des manifestants à New Delhi.

À New Delhi, dans le quartier de Shaheen Bagh, la contestation contre "le Citizenship Amendment Act", la loi de citoyenneté, ne faiblit pas. Depuis un mois et demi, des femmes, pour la plupart musulmanes dénoncent cette nouvelle loi qui vise à régulariser les réfugiés qui ont fui, pour des raisons religieuses, le Pakistan, le Bangladesh et l'Afghanistan, à condition qu'ils ne soient pas musulmans.

Swara Bhaskar, jeune actrice montante de la célèbre industrie du cinéma indien dite "Bollywood", est déjà venue deux fois à Shaheen Bagh soutenir les manifestantes. "En tant qu'artiste mais aussi en tant que citoyenne qui se soucie vraiment de la constitution, je ne vois pas comment je pourrais me taire dans un moment pareil !", confie l'actrice à France 24.

Peur des représailles



Ce soutien est très largement apprécié des manifestantes qui se sentaient plutôt isolées jusqu’à maintenant.Depuis le début de ce mouvement historique de contestation, les stars de Bollywood étaient dans l'ensemble restées en retrait.



Un silence qui peut en partie s’expliquer par la peur de représailles. Les rares qui se sont engagées ont été critiqués par les membres du BJP, le parti du Premier ministre indien Narendra Modi, et certains politiques n'ont pas hésité à appeler au boycott de leurs films.



"Parler m'a couté cher. J'ai perdu plusieurs rôles et des contrats avec des marques. Je ne suis plus invitée à certains événement mais c'est pas grave. C'est la vie. Ca arrive”, poursuit Swara Bhaskar.



Une nouvelle génération d'actrices engagées



Malgré ces conséquences, plusieurs célébrités ont commencé à afficher leur soutien aux manifestantes ces dernières semaines, un tournant déclenché par une jeune génération d'acteurs, mais surtout d'actrices. À l’instar de Swara Bhaskar, Richa Chadha, grande star de bollywood et figure engagée des réseaux sociaux, a rallié la cause.



“Pourquoi les acteurs indiens ne s'expriment pas comme Robert de Niro ou Jane Fonda ? Contrairement aux pays occidentaux, je ne pense pas que nous ayons une justice véritablement indépendante. Et nous n'avons pas de syndicat d'acteurs ou de producteurs pour nous défendre quand quelqu'un est harcelé", explique Richa Chadha.



Au total près de 300 célébrités de Bollywood ont déjà affiché leur soutien aux manifestants en signant une pétition contre la loi sur la citoyenneté.