Foot européen : le Real s’offre le derby, Liverpool file vers le titre

Le Real Madrid de Karim Benzema, victorieux de l'Atlético ce week-end. © Oscar del Pozo, AFP

Texte par : Yann BUXEDA Suivre

En Espagne, la suprématie du Real Madrid et du FC Barcelone, tous deux vainqueurs, se fait à chaque journée un peu plus incontestable. Celle de Liverpool, plus que jamais proche du titre en Angleterre, ne souffre pas non plus de l’ombre d’un doute. Bilan du week-end de football européen.